Ведь оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов. Украинские защитники ликвидировали почти все беспилотники.
Смотрите также Враг атаковал Украину на Новый год 122 "Шахедами"
Что известно об атаке России в новогоднюю ночь
В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed. Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава – Крым, российского Курска, Приморско-Ахтарское,
– рассказали военные.
Они сообщили, что зафиксировали пуски 90 беспилотников типа "Шахед". Также враг ударил 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.
Военные сообщили, что воздушную тревогу объявляли по маршруту следования беспилотников, почти во всех регионах работала ПВО.
"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", – рассказали в воздушных силах ВСУ.
По их данным, Украина в новогоднюю ночь сбила рекордное количество вражеских ударных беспилотников – 87 из 90 Shahed-136/131.
Год назад в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов". Сегодня – 87!
– написал командующий Воздушных сил ВСУ.
Он поблагодарил военных за боевую работу.
Россия атаковала Украину дронами
- Россия запустила дроны по Одесской области, попала в жилые кварталы. Там зафиксировали прямые и осколочные попадания. К сожалению, восемь человек получили ранения, из них 3 – в больнице. Один человек погиб.
- В результате атаки по Львову враги попали по университета в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и по музею Романа Шухевича на Белогорще. Предварительно люди не пострадали.
- Кроме того, враг атаковал Херсонскую область и убил ребенка. В Хмельницкой области враги сбили 6 вражеских БПЛА типа Shahed. В результате атаки ребенок получил открытое повреждение грудного отдела позвоночника.