Ведь оккупанты выпустили по Украине рекордное количество дронов. Украинские защитники ликвидировали почти все беспилотники.

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Что известно об атаке России в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БПЛА типа Shahed. Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава – Крым, российского Курска, Приморско-Ахтарское,

– рассказали военные.

Они сообщили, что зафиксировали пуски 90 беспилотников типа "Шахед". Также враг ударил 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Военные сообщили, что воздушную тревогу объявляли по маршруту следования беспилотников, почти во всех регионах работала ПВО.

"Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", – рассказали в воздушных силах ВСУ.

По их данным, Украина в новогоднюю ночь сбила рекордное количество вражеских ударных беспилотников – 87 из 90 Shahed-136/131.

Год назад в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "Шахедов". Сегодня – 87!

– написал командующий Воздушных сил ВСУ.

Он поблагодарил военных за боевую работу.

Россия атаковала Украину дронами