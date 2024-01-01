Россия в новогоднюю ночь выпустила по Украине 122 "Шахеда". Силы противовоздушной обороны в общей сложности уничтожили 87 ударных дронов-камикадзе.

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Россия применила почти сотню дронов

За прошедшие сутки, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Они применили 96 дронов-камикадзе, которые имели цели в разных регионах Украины. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 66 ударных БПЛА.

Также захватчики снова нанесли авиационный удар. В этот раз они запустили 26 ударных БПЛА типа "Шахед". Наши защитники уничтожили 21 вражеский дрон. Силы противовоздушной обороны работают, чтобы обеспечить безопасность украинцев.

К слову, в канун Нового года, 31 декабря 2023 года, враг несколько раз поднимал в воздух носителей "Кинжалов". Несколько бортов МиГ-31К трижды были причиной объявления тревоги. В обед они совершили пуски ракет. Взрывы слышали в Кривом Роге и Кропивницком.

На Юге было более 60 "Шахедов"

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала о деталях ночной атаки дронами. По ее словам, было несколько групп дронов, которые заходили по разным направлениям и двигались по разным маршрутам. Она также отметила, что характер атаки был обычным.

Гуменюк сказала, что характер атаки свидетельствует, что она была направлена на истощение систем противовоздушной обороны. Враг использует разные тактики и на этот раз прибег к такой.

По предварительным данным, в нашей зоне ответственности был пролет более 60 беспилотников, из которых 50+ были уничтожены,

– отметила спикер.

Однако эта информация может изменяться. По словам Гуменюк, как раз продолжается подведение итогов.

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