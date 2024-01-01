Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у етері телемарафону розповіла про деталі нічної атаки дронами. За її словами, було кілька груп дронів, які заходили з різних напрямків та рухались різними маршрутами.

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Сили ППО нищили ворожі цілі

Гуменюк сказала, що характер атаки свідчить, що вона була також спрямована на виснаження систем ППО,

За попередніми даними, в нашій зоні відповідальності був проліт понад 60 безпілотників, з яких 50+ було знищено,

– зазначила речниця.

Однак ця інформація може змінюватися. За словами Гуменюк, саме триває підбивання підсумків.

Росія поцілила в музей у Львові

Під ранок 1 січня російські військові атакували Львів дронами-камікадзе. Відомо, що спочатку пролунали вибухи, а потім надійшла інформація про пожежу у музеї Шухевича у Білогорщі.