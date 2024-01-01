Близько 4 ранку повітряну тривогу оголосили на Львівщині. Пов'язана вона була з атакою "Шахедами". А вже через годину мешканці Львова почули вибухи. Невдовзі глава ОВА Максим Козицький повідомив, що спалахнула пожежа у Білогорщі у музеї Романа Шухевича.

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Горить музей Шухевича

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Білогорща. Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС,

– зазначив Максим Козицький.



У Львові горить музей Шухевича / Фото Максима Козицького

Близько 05:40 глава ОВА зазначив, що на Білогорщі, за попередньою інформацією, без постраждалих. Вогнеборці працюють над ліквідацією пожежі. Він також додав, що у Львові знову було гучно. Відтак, закликав людей залишатися в укриттях, адже небезпека все ще висока.

Відреагував на ситуацію у місті також мер Львова Андрій Садовий. Він написав у своєму телеграмі о 05:46, що у Львові – вибухи. Також зазначив, що уламки ворожого безпілотника влучили у цивільний об'єкт. На місці працюють пожежники. Мешканців він закликав не нехтувати повітряною тривогою.

А дещо згодом міський голова додав, що музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича у Білогорщі повністю знищено.



Музей Шухевича у Львові повністю знищено / Фото опублікував Андрій Садовий

О 05:52 Максим Козицький додав, що у Дублянах зафіксували падіння уламків "Шахеда". Відомо, що внаслідок цього спалахнув дах гуртожитка. За словами глави ОВА, на місці працюють пожежники.

Важливе нагадування! Під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Якщо ж у вас такої можливості немає, то бодай дотримуйтеся правила двох стін і ні в якому разі не стійте біля вікон. Цей простий алгоритм дій може вберегти вам здоров'я, та навіть життя.

Звернімо увагу, що передувало повідомленню про пожежу у музеї Романа Шухевича у Білогорщі сповіщення від Максима Козицького. У ньому він відреагував на вибухи, які чули мешканці Львова. Глава ОВА зазначив, що в області працюють ППО та мобільні вогневі групи, які займаються знешкоджуванням "Шахедів". Він закликав мешканців нічого не знімати та ніде не викладати, щоб не бути помічниками окупантів.

О 05:53 на Львівщині оголосили відбій повітряної тривоги. Загалом небезпека, пов'язана з атакою "Шахедами", минулася. Будьте обережними, покидаючи укриття. Наразі карта повітряних тривог "зелена".