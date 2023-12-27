ППО збила на Півдні 17 "Шахедів". Дві хвилі російських атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи.

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Які наслідки атаки на Південь

Цієї ночі на Півдні збили 17 дронів-камікадзе. Зокрема, 12 "Шахедів" на Одещині, 3 на Миколаївщині, ще 2 – на Вінниччині.

Агресор зосереджено вдарив по Херсону. Там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.

Окрім того, сталося влучання в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Також окупанти атакували Одесу. Сили ППО відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих дронів впали на одну з незаселених новобудов.

Збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа. Її вже ліквідували.

Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток,

– повідомили в Силах оборони Півдня.

Очільник Одеської ОВА зазначив, що правоохоронці вже фіксують наслідки нових злочинів росіян. Також посадовець розповів про жертву і постраждалих.

Внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості перебувають в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу,

– зазначив Олег Кіпер.

Наслідки падіння збитого "Шахеда": дивіться фото та відео

Важливо! У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 27 грудня ворог запустив на Україну 46 "Шахедів". Ударні БПЛА атакували хвилями в різний час. Сили ППО збили 32 дрони.