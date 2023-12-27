ППО збила на Півдні 17 "Шахедів". Дві хвилі російських атак з інтервалом в 15 хвилин склали 7 годин напруженої бойової роботи.
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Які наслідки атаки на Південь
Цієї ночі на Півдні збили 17 дронів-камікадзе. Зокрема, 12 "Шахедів" на Одещині, 3 на Миколаївщині, ще 2 – на Вінниччині.
Агресор зосереджено вдарив по Херсону. Там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки.
Окрім того, сталося влучання в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Також окупанти атакували Одесу. Сили ППО відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих дронів впали на одну з незаселених новобудов.
Збитий у повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа. Її вже ліквідували.
Одна людина загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток,
– повідомили в Силах оборони Півдня.
Очільник Одеської ОВА зазначив, що правоохоронці вже фіксують наслідки нових злочинів росіян. Також посадовець розповів про жертву і постраждалих.
Внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Двоє людей поранені: 37-річна жінка та 17-річний юнак. Постраждалі отримали численні рани, у стані середньої тяжкості перебувають в одному з медичних закладів, де отримують всю необхідну допомогу,
– зазначив Олег Кіпер.
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