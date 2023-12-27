Українська протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих повітряних цілях. Збити вдалося майже всі дрони.
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Атака була масованою
Знищити вдалося 32 із 46 дронів, які запустила Росія по українській території.
Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 46 БпЛА типу "Shahed-136/131",
– мовиться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків.
Вночі проти 27 грудня гучні вибухи пролунали на Одещині. Після цього почали оголошувати відбої.
У Повітряних силах зазначили, що ворог вдався до чергової масованої атаки дронами – камікадзе. Крім цього, у Генштабі зазначили, що на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.
В деяких областях оголошували тривогу
- Ввечері 26 грудня повітряна тривога почала ширитись країною. зокрема, повідомляли про активність тактичної авіації на Сході та загроза застосування балістичного озброєння на Півдні. Пізніше Повітряні сили повторно попередили про загрозу тактичної авіації у східних регіонах.
- Крім цього, через загрозу удару "Шахедами" почала "червоніти! й інші області. Ударні дрони рухались у різних напрямках. Зокрема, деякі були направлені на Захід, а деякі рухались у напрямку Кривого Рогу.
- Зрештою гучні вибухи пролунали в Одесі. За попередніми даними, це працювала українська протиповітряна оборона. Крім того, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до кінця відбою повітряної тривоги. Він також попросив берегти себе і своїх рідних.