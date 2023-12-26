Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні оголосили про загрозу обстрілів, передає 24 Канал.

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20:31, 26 грудня

Напрямок дронів

У Повітряних силах повідомили, що "Shahed" північніше Миколаєва – прямує на захід.
Південніше Кропивницького – на захід.
На сході Вінниччини – курсом на північний захід.

20:29, 26 грудня

Станом на 20:29 тривогу також оголосили і у Черкаській та Вінницькій областях.

20:28, 26 грудня

"Шахеди" також рухаються у напрямку до Кривого Рогу.

20:27, 26 грудня

"Шахеди" рухались з Миколаївщини на Одещину.

20:26, 26 грудня

Росія запустила "Шахеди"

Спочатку "почервоніли" Херсонська та Миколаївська області. У Повітряних силах попередили про загрозу використання ударних БпЛА.

20:25, 26 грудня

Загроза балістики з Півдня

Пізніше також повідомили, що на Півдні є загроза використанні балістичного озброєння.

20:24, 26 грудня

На Сході активність ворожої авіації

Приблизно о 17:40 Повітряні сили повідомили, що на Сході ворог активізував свою тактичну авіацію.