Россия не перестает атаковать украинские мирные города ударными дронами. На Востоке и на Юге объявили об угрозе обстрелов, передает 24 Канал.
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В Полтавской области раздалась воздушная тревога. Воздушные силы предупредили, что "Шахеды" держат курс на Кременчуг.
Воздушные силы сообщили о движении "Шахедов" в направлении Днепра. Жителей города призывали находиться в укрытиях.
Воздушные силы предотвратили угрозу применения ударных беспилотников в Запорожской и Днепропетровской областях.
В Одесской области раздался отбой воздушной тревоги.
В Хмельницкой области раздался отбой воздушной тревоги.
В Одессе раздались громкие взрывы. Находитесь в укрытиях
Глава Херсонской МВА Роман Мрочко призвал жителей Херсона находиться в укрытии из-за движения "Шахедов" с временно оккупированного левобережья Херсонской области.
Воздушные силы также сообщили, что "Шахед" из Черного моря следует в направлении Одессы, а еще один в Хмельницкой области – в направлении Староконстантинова.
В Силах обороны юга Украины сообщили, что сейчас остатки "Шахедов" находятся в Винницкой области. Тревогу также объявили в Днепропетровской области.
В Житомирской области раздался отбой воздушной тревоги
В Хмельнитчине также угроза применения вражеских дронов.
В Житомирской области также угроза применения ударных дронов типа "Шахед".
Направление дронов
В Воздушных силах сообщили, что "Shahed" севернее Николаева - следует на запад.
Южнее Кропивницкого – западнее.
На востоке Винницкой области – курсом на северо-запад.
По состоянию на 20.29 тревогу также объявили и в Черкасской и Винницкой областях.
"Шахеды" также двигаются по направлению к кривому Рогу.
"Шахеды" двигались с Николаевщины в Одесскую область.
Россия запустила "Шахеды"
Сначала покраснели Херсонская и Николаевская области. В Воздушных силах предупредили об угрозе использования ударных БПЛА.
Угроза баллистики с Юга
Позже также сообщили, что на Юге есть угроза использования баллистического вооружения.
На Востоке активность вражеской авиации
Приблизительно в 17:40 Воздушные силы сообщили, что на Востоке враг активизировал свою тактическую авиацию.