23:45, 26 декабря

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко призвал жителей Херсона находиться в укрытии из-за движения "Шахедов" с временно оккупированного левобережья Херсонской области.

Воздушные силы также сообщили, что "Шахед" из Черного моря следует в направлении Одессы, а еще один в Хмельницкой области – в направлении Староконстантинова.