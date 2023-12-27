Украинская противовоздушная оборона отработала по враждебным воздушным целям. Сбить удалось почти все дроны.
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Атака была массированной
Уничтожить удалось 32 из 46 дронов , которые запустила Россия по украинской территории.
Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131",
– говорится в сообщении.
К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.
Ночью против 27 декабря громкие взрывы раздались в Одесской области . После этого начали объявлять отбои.
В Воздушных силах отметили, что враг прибег к очередной массированной атаке дронами – камикадзе. Кроме того, в Генштабе отметили, что на фронте произошло 80 боевых столкновений.
В некоторых областях объявляли тревогу
- Вечером 26 декабря воздушная тревога начала распространяться по стране. в частности, сообщали об активности тактической авиации на Востоке и угрозе применения баллистического вооружения на Юге. Позже воздушные силы повторно предупредили об угрозе тактической авиации в восточных регионах.
- Кроме того, из-за угрозы удара "Шахедами" начала "краснеть! и другие области. Ударные дроны двигались в разных направлениях. В частности, некоторые были направлены на Запад, а некоторые двигались в направлении Кривого Рога.
- В конце концов, громкие взрывы прогремели в Одессе. По предварительным данным, это работала украинская противовоздушная оборона . Кроме того, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в укрытиях до конца отбоя воздушной тревоги. Он также попросил беречь себя и своих родных.