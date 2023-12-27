Украинская противовоздушная оборона отработала по враждебным воздушным целям. Сбить удалось почти все дроны.

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Атака была массированной

Уничтожить удалось 32 из 46 дронов , которые запустила Россия по украинской территории.

Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 46 БпЛА типа "Shahed-136/131",

– говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий.

Ночью против 27 декабря громкие взрывы раздались в Одесской области . После этого начали объявлять отбои.

В Воздушных силах отметили, что враг прибег к очередной массированной атаке дронами – камикадзе. Кроме того, в Генштабе отметили, что на фронте произошло 80 боевых столкновений.

В некоторых областях объявляли тревогу