Несмотря на то, что Россия ведет полномасштабную войну против Украины уже почти два года, а многочисленные институты на Западе заявляют о приверженности борьбе с российской пропагандой и дезинформацией, кремлевские пропагандистские ресурсы доминируют в поисковых системах, не оставляя альтернатив пользователям. И речь прежде всего идет о поисковом гиганте, базирующемся в США, Google.

Ранее ряд изданий сообщили, что Google предоставляет свою площадку кремлевским пропагандистским ресурсам, поэтому мы решили провести собственное тщательное исследование на основе данных специализированных платформ, которые мониторят трафик на сайтах. Google отправляет российских пользователей, которые ищут новости, на сайты "Lenta.ru" и "РИА Новости", которые, как известно, подают информацию именно так, как диктуют методички диктатора Путина. Рассмотрим все в деталях ниже.

Журналисты Bloomberg выяснили, что функция "Рекомендации" (предложения контента, Discover – 24 Канал) от Google в России ежедневно освещает путинские СМИ, принося пропагандистам более 20 миллионов просмотров на сайтах каждый день. Причем эта цифра далеко не конечная, ведь взята из статистики LiveInternet, который отслеживает только счетчики, размещенные на сайтах. В то время как Discover также направляет пользователей на другие сайты, например, такие как популярная платформа "Дзен" от пропутинского VK, к которому LiveInternet вообще нет доступа. При этом ситуация не меняется месяцами. Для сравнения, по данным российского либерального издания "Важные истории", в феврале 2023 года Google Discover также приносил российским пропагандистским СМИ миллионные просмотры, как и по состоянию на конец 2023 года, почти два года после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Попробуем разобраться, откуда взялись такие показатели?

Следует отметить, что согласно статистике LiveInternet в России около 35 миллионов пользователей системы Android от американского Google. А браузер Google Chrome у россиян пользуется еще большей популярностью – он установлен более чем на 36 миллионов устройств. И на каждом из них Discover от Google отображается в виде ленты новостных заголовков в браузере Chrome. Это стало мощной заменой для новостного агрегатора News.Google, к которому Роскомнадзор ограничил доступ еще с марта 2022 года, о чем заявляли журналисты либеральной. "Новой газеты".

Стоит отметить, что Discover формирует ленту публикаций автоматически, путем использования искусственного интеллекта и подстраиваясь под интересы и предпочтения самих пользователей. Подбор публикаций осуществляется на основе анализа истории посещенных страниц, указанных пользователем настроек, авторитетности и достоверности веб-ресурсов и других факторов.

Если проанализировать поисковые тенденции в нише новостей (Google trends) в России с ноября 2022 года по ноябрь 2023 года на предмет популярности медиа, то выяснится, что запросы на пропагандистские "РИА Новости" и "Lenta.ru" будут в несколько раз выше, например, поисков условно оппозиционной "Медузы" или независимых медиа, вещающих из-за рубежа, "Настоящее время" и "Радио Свобода".



Из такого посредственного анализа кажется, что становится вполне понятным, почему в российских пропагандистских медиа генерируются просмотры от сервиса Google Discover. Просто последний автоматически настраивается под определенные интересы российской аудитории, которая сама, словно зомбированная, ищет пропагандистские кремлевские СМИ. Можно бы было уже прекратить исследования, и больше не очернять любимый Google, однако, есть известная фраза: "Не все так однозначно!". Попробуем копнуть глубже и узнать, а все ли так однозначно в поиске, и действительно ли россияне так сильно любят "РИА Новости" и "Lenta.ru" и не ищут других публикаций?

Как российские пользователи ищут новости в сети и что находят?

Если сравнить рейтинг "Интернет-ресурсы" по рейтингу охвата аудитории в России с использованием данных Mediascope, окажется, что в октябре 2023 года поисковик Google Search занимал второе место с охватом 99,3 миллиона человек в месяц, а сервис YouTube – четвертое с 95,4 миллиона человек в месяц.



Это означает, что услуги от компании Google пользуются безумной популярностью в России. В том числе поиск, а в частности и поиск новостей, без привязки к названию ресурса (бренда).

Почему это важно?

А потому, что с поиска начинаются формироваться тренды, которые впоследствии определяют предложения Google и объем трафика на новостные веб-сайты. По данным маркетинговых агентств, 70% – 80% трафика, который идет на новостные сайты, приходит именно из Google-рекомендаций. Ведь люди по своей природе склонны к минимизации своих усилий и пользуются уже предоставленными предложениями платформы вместо того, чтобы искать в поиске самостоятельно. И здесь на помощь приходят технологии искусственного интеллекта, встроенные в алгоритмы поисковых систем и платформ таких как Google. С одной стороны, последние облегчают пользователю жизнь, подстраиваясь под него, фактически без его участия, но во многом также делают выбор вместо пользователя, направляя на сайты, которые уже пользуются популярностью, или удачно подстроились и оптимизировали свои ресурсы под алгоритмы Google (не исключено, что обманули их).

Однако Россия не была бы такой тоталитарной, если бы там все функционировало так, как в других странах. Большое влияние на внутренний трафик интернет-сервисов имеет государственный сектор.

Если в Google в России ввести поисковый запрос "новости", то на первом месте поисковик выдаст пропагандистские "РИА Новости", на втором – "Lenta.ru", а на третьем – "РБК".

Это подтверждают специализированные профессиональные аналитические платформы, к примеру, SemRush, Ahrefs, SeRanking. В то же время как из небольшого числа условно оппозиционных изданий на первой странице Google не предлагает ни одного, а в конце второго десятка на второй-третьей странице поисковой выдачи может появиться лишь "Медуза".



Такая же ситуация с уточняющими запросами: "новости СВО", "новости мира, "новости Украины".

Рассмотрим это с точки зрения поисковой аналитики. Так, согласно данным платформы Seranking, пропагандистское издание "Lenta.ru" получило 3,5 миллиона переходов пользователей с Google только за ноябрь 2023 года.



В сентябре были такие же показатели.

При этом, как видно на графике с платформы Seranking, поисковый трафик с Google на сайт "Lenta.ru" – стабилен в течение 2023 года, и не только на территории России, а также в Украине, и даже в Германии и других странах Европы, где проживают русскоязычные пользователи сети.

Что интереснее, львиную долю этого трафика российский пропагандистский вебсайт получает по поискам, которые касаются новостей и напрямую связаны с усилиями пропагандистской машины Кремля в поддержку войны режима Путина против Украины.

Так, по этим данным, только поисковый запрос "новости" привел на сайт "Lenta.ru" 446 тысяч пользователей. Кроме того, "Lenta.ru" – в топ-3 поисковой выдачи Google по запросам "новости россии", "лента новостей", "news", "новости дня", "новости мира". Все, что нужно пропагандистам, чтобы поддерживать и увеличивать численность своей аудитории.

А что же "РИА Новости"? А у них дела в Google тоже прекрасно. В ноябре пропагандистский ресурс получил 10 миллионов посещений сайта из поиска Google в России, и еще почти полтора миллиона переходов – в Украине.

Если сравнить поисковый трафик прокремлевских сайтов "РИА Новости" и "Lenta.ru" с условно оппозиционной "Медузой", по данным платформы SemRush, то увидим, что "Медуза" имеет в 3,5 раза больше трафика, чем "РИА Новости". Если же принять во внимание все российские пропагандистские сайты вместе, то доля трафика из поиска на ресурсы, которые предоставляют более или менее объективную информацию как на российские реалии, будет мизерной. Констатируем также, что "Lenta.ru" и "РИА Новости" получают весомую долю посещений сайта именно от Google.

Поисковики отдают предпочтение пропагандистам перед более объективными новостными лентами. По данным специализированной платформы по аналитике веб-сайтов SimilarWeb, за полгода (май – октябрь) только один сайт "РИА Новости" получил 111 миллионов переходов из поисковых систем в России, тогда как условно оппозиционная "Медуза" получила в 7 раз меньше.

По данным аналитической платформы Seranking, сайт "Lenta.ru" только за месяц получает 3 миллиона переходов из Google в России и еще 1,2 миллиона в Украине. При этом львиная доля этих переходов из Google на пропагандистский сайт происходит именно по поискам новостей – "новости", "новости россии", "лента новостей". Ведь сайт "Lenta.ru" занимает в поисковой выдаче Google места в топ-3 по этим запросам.

Сайт "РБК" получает 5,5 миллиона переходов с поиска в Google в России и еще почти полтора миллиона в Украине.

Это переходы, которые непосредственно касаются новостей – поисковые запросы пользователей "новости", "новости россии", "новости мира", "лента новостей". То есть пользователь ищет в поисковой системе сайт новостей, а алгоритм Google выдает им предложение – вот новостные сайты, а там только кремлевская пропаганда – под видом новостей, где война называется путинским термином "СВО".



И даже когда пользователи уже знают о существовании условно независимого новостного сайта и целенаправленно ищут "новости Медуза", в списке результатов поиска Google им обязательно покажут пропагандистские ресурсы "РИА Новости" и "Lenta.ru". Конечно, не в последнюю очередь в связи с хитрой методикой специалистов по поисковой оптимизации пропагандистских сайтов, которые находят изобретательные пути обмануть алгоритмы поисковой системы, чтобы получить высокие позиции в поиске и больше переходов на сайт.

Аналогично, на популярные поисковые запросы "навальный новости" тех пользователей, которые вероятно не согласны с войной и политикой режима Путина, а потому ищут что-то про условного оппозиционера Навального, Google предлагает на первых позициях те же пропагандистские ресурсы "РБК", "Lenta.ru".

Если же пользователь в России стремится узнать о "новостях Украины", вероятно, не то, что услышал от Скабеевой, то в предложениях от Google опять же пропагандистские "РИА Новости", "Russia Today", "Lenta.ru". При этом прокремлевский сайт "Lenta.ru" разместил рубрику об Украине в разделе USSR – СССР, подтверждая помешанные имперские шовинистические амбиции путинского режима.

А как все работает, например, в Крыму?

А вот поисковая аналитика и анализ предложений Google в оккупированном Крыму вообще шокирует – там логика и выдача поисковых результатов Google практически аналогична с московской локацией.

То есть для поисковых алгоритмов Google Крым – это не в Украине.

К слову, платформа Seranking позволяет выбрать Крым как регион РФ. Надеемся, что это досадная ошибка со стороны компании, у которой офис в Киеве.

По данным ресурса, искателям новостей, которые находятся в Крыму, поисковый алгоритм Google предлагает прочитать пропагандистские "РИА Новости", "РБК", "Lenta.ru". И даже российский государственный пропагандистский ресурс "Russia Today" (rt.com), который экспортирует кремлевскую пропаганду почти на весь мир.

Из этого следует, что Google сделал чрезвычайный вклад в то, чтобы россияне получали информацию не от независимых источников, а именно от пропагандистских СМИ.

Да, конечно, россияне зомбированы и мало образованы в вопросах поиска и выбора независимых источников информации. Но стоит констатировать факт, что в целом у рядового пользователя в РФ просто нет выбора. Даже если он настроен антипутински, где-то на подсознательном уровне у него будут постоянно проскакивать месседжи российской пропаганды.

И даже если россияне ищут в глобальной поисковой системе новости с отличающейся точкой зрения от воинственных пропагандистов, от независимых или хотя бы нейтральных СМИ, шансов найти адекватные источники у них немного. Ведь прокремлевские издания заполонили поисковую выдачу Google.

Например, другие российские сайты, такие как "yandex.ru" и "dzen.ru" вообще работают исключительно в интересах тоталитарного режима. Например, "Дзен" за полгода (май – октябрь), согласно данным платформы SimilarWeb, стал главным источником реферального трафика для сайтов "РИА Новости" и "Lenta.ru". Так, первый сайт получил 209,9 миллиона обращений, что составило 85,3% всего его реферального трафика.

В то время как сайт "Lenta.ru" получил из "Дзена" 114,7 миллиона таких переходов на сайт, что составило 78,9% всего его реферального трафика.



И как после этого рядовой российский пользователь должен узнать правду, когда вся Интернет-агломерация в России работает только на продвижение пропагандистских СМИ? Российские пользователи становятся заложниками ситуации. Система настроена так, что альтернатива недоступна.

Это как с известным брендом условного шампуня. На рынке существует много качественных продуктов за ту же цену, и они доступны, но покупатель уже приучен использовать именно этот бренд. Но для более удачной аналогии: российская тоталитарная власть настолько одурманила свой народ, что приручила его "мыться грязью вместо шампуня", именно так выглядит использование пропагандистских СМИ как главного источника информации. Еще удивительнее то, что российские "дикари", "умытые грязью", верят в то, что так и должно быть. Из-за чего они сами дальше подстраивают свои гаджеты в пользу пропагандистов, что и объясняет такие высокие показатели "РИА Новости" и "Lenta.ru" в Google trends в России.

Неужели YouTube остается единственным источником правды от Google?

Что касается YouTube, то российские власти долго пытались снизить посещаемость ресурса, навязав своим гражданам RuTube или VK Play. Однако, по мнению экспертов, российские сервисы так и не смогли создать американскому видео-великану достойную конкуренцию. При этом, как известно, российские тоталитарные власти стремятся контролировать все информационные ресурсы, у которых есть доступ к российским целевым аудиториям, в противном случае – сразу применяется блокировка.

Однако в отношении YouTube принято достаточно хитрое решение. Вместо того чтобы заблокировать видеохостинг, что сразу бы повлекло за собой отток россиян в VPN, власти придумали создать "сайт-прокладку", сообщает DW. С помощью него можно производить фильтрацию "нежелательного" контента изнутри, при этом сами россияне будут думать дальше, что используют любимый сайт. Такой способ позволяет правильно подбирать поисковую выдачу так, чтобы контент известных пропутинских СМИ всегда оставался в тренде.

Сам YouTube в России показывает хорошую динамику. Его показатели в октябре 2023 года впервые увеличились с 2021 года, как пишет пропутинский "Коммерсант", ссылаясь на Brand Analytics. В частности, среди всех российских социальных медиа количество авторов в октябре, кроме YouTube, выросло только в Telegram. Что свидетельствует, в частности, о том, что видеохостинг станет целью №1 российских пропагандистов.

А как насчет политики самого Интернет-гиганта. Неужели он не намерен что-то предпринять?

Если проанализировать дела в России в последние годы, то IT-гигант Google можно смело назвать "изнасилованным" российским тоталитарным законодательством.

Корпорация проиграла все коррумпированные российские суды. У нее было принудительно изъято почти 10 миллиардов рублей – это примерно 111,4 миллиона долларов. И выставлен иск на уплату вымышленных 53,6 миллиарда рублей (610 миллионов долларов) кредиторам. А ее представитель в России ООО "Гугл" признан банкротом.

Все началось с блокировки ультранационалистического пропагандистского YouTube-канала TsargradTV в июле 2020 года. Формальным поводом стали введенные против его владельца Константина Малофеева американские санкции 2014 года. В ответ НАО "Царьград медиа" обратилась в Арбитражный суд Москвы. Весной 2021 года суд присудил немедленно восстановить пропагандистский YouTube-канал, а за невыполнение своего решения назначил уплату астрента (неустойки) в размере 100 000 рублей за день продления блокировки. Сумма должна была удваиваться каждую неделю. Предельный размер астрента в первые 9 месяцев не мог превысить 1 миллиард рублей, но после он не ограничивался.

Google обжаловал решение, но 17 марта 2022 года Арбитражный суд Московского округа отклонил ее кассационную жалобу. Также тогда по мнению россиян "неустойка" достигла 1 миллиарда рублей. Сумма была арестована со счетов Google, изъята судебными приставами и передана телеканалу "Царьград", который все полученные деньги отправил на цели так называемой "СВО", сообщает издание Forbes. В Google подали иски с требованием признать незаконными действия приставов, но проиграли во всех российских судах.

Кроме дела "Царьграда" ООО "Гугл" проиграло суды по искам Роскомнадзора о неудалении с YouTube "запрещенной в России информации". В декабре 2021 года ей присудили штраф 7,22 миллиарда рублей; в июле 2022 года дополнительно штраф 21,08 миллиарда рублей. По состоянию на март 2023 года компания уплатила добровольно 62 миллиона рублей, а более 8,7 миллиарда рублей было принудительно взыскано приставами, сообщают прокремлевские Ведомости.

Ввиду тех и других событий чистая выручка "дочки" Google за 2022 год по сравнению с предыдущим годом снизилась со 134,3 миллиарда до 24,2 миллиарда рублей. А ее чистый убыток в 2022 году составил 10,2 миллиарда рублей. Что вынудило ООО "Гугл" в июне 2022 года обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве. В ответ на корпорацию подали в суд 861 российская организация с требованием выплатить им 53,6 миллиарда рублей. Большинство исков были связаны якобы с непредоставлением услуг по размещению рекламы. 18 октября 2023 года российским судом ООО "Гугл" признано банкротом.

Все-таки в Google решили ответить обидчикам. Журналисты "Агентство" проанализировали данные сервиса LiveInternet и выяснили, что "Комсомольская правда" и "Царьград" недавно потеряли миллионные переходы от рекомендательной системы Google Discover. Число переходов на сайт "КП" с прежних недельных 15 миллионов упало до 72 тысяч. У "Царьграда" с Discover из прежних 2,2 миллиона осталось только 13,7 тысячи переходов за неделю.

Но аудитории, которые потеряли "КП" и "Царьград", не стали достоянием независимых СМИ. Google их распределил между такими же провластными, но региональными изданиями. Например, мурманским "Хибины.Ру", новороссийской "Нашей газетой", череповецкой GorodChe.ru. А, например, пропагандистский "Life.ru", согласно LiveInternet, вообще попал в десятку ресурсов, которые стали получать больше всего трафика из Google-рекомендаций, не говоря уже о "Lenta.ru", которая и так "купается" в трафике, полученном от продуктов компании Google.

Таким образом, несмотря на то, что Google в России стал жертвой судейского произвола, получив миллиардные взыскания, которые привели к банкротству его дочерней компании, гигант продолжает распространять путинскую пропаганду и способствовать тоталитарному российскому режиму. Причем ситуация не меняется месяцами.

В то же время компания имеет все возможности для изменений. Ведь она имеет 36 миллионов пользователей в России. Предоставив возможность продвижения независимых СМИ вместо распространения путинской лжи, компания непосредственно поспособствовала бы восстановлению демократии и свободы слова в России, а также была бы причастна к остановке развязанной режимом войны в Украине, которую путинские СМИ называют манипулятивным неологизмом "СВО".

Наиболее действенным способом было бы исключение из поисковой выдачи при поиске новостей всех пропагандистских ресурсов, которые распространяют путинские нарративы и фейки. Сайты, распространяющие пропаганду и терминологию террористического диктаторского режима, не имеют права называться новостными и присутствовать в списке поисковой выдачи на запрос "новости". В результатах поиска новостей должны выдаваться только объективные и достоверные ресурсы – ведь это принципы и основы самого Google в его алгоритме EAT, который твердит об авторитетности и достоверности источника информации, не так ли?

"Многие авторы знакомы с концепцией E-A-T. Этой оценки удостаиваются наши системы ранжирования результатов поиска, когда они предоставляют полезную, релевантную информацию. Догадываются ли простые пользователи, что результаты, которые они получают, демонстрируют принципы компетентности, авторитетности и достоверности (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness – E-A-T)?", пишет Google в своих методических рекомендациях.

Мы же поставим вопрос Google другим образом: "Догадываются ли ваши российские пользователи, что под видом достоверных и авторитетных авторов ваш поисковый алгоритм подает им публикации пропагандистских ресурсов кровавого диктаторского режима?" "И об этом догадывается руководство вашей корпорации?"

Впрочем, пока Google только молчаливо выполняет волю российского тоталитарного режима.

Украинцам в свою очередь стоит осознать, что россияне зомбированы именно с помощью формы и подачи новостей. Они получают информацию из абсолютно контролируемых властью информационных ресурсов. Если мы хотим видеть антипутинские бунты в Москве, то в первую очередь следует победить в информационной борьбе. Однако надеяться в этом на Google пока невозможно. Необходимо давить на корпорацию на всех уровнях, чтобы она в выдаче показывала только достоверные источники информации. Все же трудно осознать тот факт, что на данный момент американская корпорация играет в интересах путинского тоталитарного режима и подыгрывает его войне против Украины. А это не меньшие масштабы, чем торговля на российском рынке компаниями Ашан и Nestle.