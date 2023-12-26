Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в Одесі. За попередніми даними, це працювала українська протиповітряна оборона.

До теми Безпілотники прямують у напрямку Одеси: Росія знову атакує Україну "Шахедами"

В Одесі чули потужні вибухи

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23 годині 44 хвилини. Тоді військові попереджали про рух російських безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у напрямку Одеси.

Увага! "Шахед" з Чорного моря прямує у напрямку Одеси!

– мовиться у дописі Повітряних сил.

Крім того, очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеського району перебувати в укриттях до кінця відбою повітряної тривоги. Він також попросив берегти себе і своїх рідних.

Уже близько 23 години 56 хвилин у самій Одесі пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових телеграм-каналів, всі гучні звуки пов'язані з роботою української ППО по ворожих об'єктах.

Тим часом кореспондентка 24 Каналу, яка наразі перебуває в Одесі розповіла, що звуки були дуже дивними і здавалося "ніби хтось заводить машину".

"Був сильний бах, заревіли сигналізації", – розповіла вона.

Наразі достеменно невідомо, які наслідки вибухів в Одесі й чи є там постраждалі. Станом на 0 годин 12 хвилин 27 грудня повітряна тривога по всій Одеській області ще триває.

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