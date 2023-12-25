24 Канал зібрав усе, що відомо про атаку ворога: наслідки, напрямок пуску цілей та де працювали Сили протиповітряної оборони.

Дивіться також Збиття ворожих бомбардувальників, Росія атакувала на Святвечір: хронологія 670 дня війни

31 "Шахед" запустив ворог

На ранок командування Повітряних сил повідомило про результати бою у повітрі. Зазначають, що усього цієї ночі ворог випустив 31 ударний БпЛА типу "Шахед" із районів Чауда, Балаклава (окупований Крим).

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Крім цього, ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві цілі було знищено.



Скільки цілей збили під час атаки на Святвечір / Фото Повітряних сил

Дронова атака на Південь тривала 6,5 годин

Про результати роботи ППО розповіли Сили оборони Півдня. Там наголосили, що атака тривала понад 6,5 годин.

Спершу тактична авіація випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали відмінно – обидві ракети знищено.

Силами протиповітряної оборони "Південь" знищено 22 ударних БпЛА типу "Шахед":

17 в Одеській області;

3 в Херсонській області;

1 у Миколаївській області;

1 у Кіровоградській області.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об'єкти", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що ще 5 ворожих "Шахедів" збито на Дніпропетровщині.

"Знищено 5 ворожих "Шахедів". Вчора ввечері та ближче до ночі їх збили наші військові з ПвК "Схід"", – повідомив голова Дніпропетровської ради Микола Лукашук.

Він уточнив, що 2 БпЛА збили в Синельниківському районі, ще 2 в Дніпровському та 1 у Павлоградському.

Один ворожий "Шахед" долетів до Заходу країни. Його знищили на Хмельниччині.

Це підтвердило командування "Захід". В Хмельницькій ОВА уточнили, що інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Наслідки атаки

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Павлоградському районі уламки ворожого дрона пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства − зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали. Люди не постраждали.