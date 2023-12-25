24 Канал зібрав усе, що відомо про атаку ворога: наслідки, напрямок пуску цілей та де працювали Сили протиповітряної оборони.

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На ранок командування Повітряних сил повідомило про результати бою у повітрі. Зазначають, що усього цієї ночі ворог випустив 31 ударний БпЛА типу "Шахед" із районів Чауда, Балаклава (окупований Крим).

Силами та засобами Повітряних сил ЗСУ було знищено 28 ударних дронів-камікадзе у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.

Крім цього, ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П з акваторії Чорного моря. Обидві цілі було знищено.


Скільки цілей збили під час атаки на Святвечір / Фото Повітряних сил

Про результати роботи ППО розповіли Сили оборони Півдня. Там наголосили, що атака тривала понад 6,5 годин.

Спершу тактична авіація випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького і Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали відмінно – обидві ракети знищено.

Силами протиповітряної оборони "Південь" знищено 22 ударних БпЛА типу "Шахед":

  • 17 в Одеській області;
  • 3 в Херсонській області;
  • 1 у Миколаївській області;
  • 1 у Кіровоградській області.

"Ворожі дрони, випущені з тимчасово окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити нашу протиповітряну оборону та уразити якомога більше об'єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші важливі для існування регіону об'єкти", – йдеться в повідомленні.

Також відомо, що ще 5 ворожих "Шахедів" збито на Дніпропетровщині.

"Знищено 5 ворожих "Шахедів". Вчора ввечері та ближче до ночі їх збили наші військові з ПвК "Схід"", – повідомив голова Дніпропетровської ради Микола Лукашук.

Він уточнив, що 2 БпЛА збили в Синельниківському районі, ще 2 в Дніпровському та 1 у Павлоградському.

Один ворожий "Шахед" долетів до Заходу країни. Його знищили на Хмельниччині.

Це підтвердило командування "Захід". В Хмельницькій ОВА уточнили, що інформація про загиблих, травмованих та руйнування не надходила.

Уламками збитого БпЛА спричинено пошкодження технічних приміщень у припортовій інфраструктурі Одеси, а в Роздільнянському районі також уламками під час збиття пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта, пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонської області не вдалось уникнути влучання. У складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Павлоградському районі уламки ворожого дрона пошкодили господарське приміщення та навантажувач зерна.

У Дніпровському районі залишки ворожого залізяччя впали на територію непрацюючого підприємства − зайнялася одноповерхова будівля. Пожежу рятувальники приборкали. Люди не постраждали.