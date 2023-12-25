09:02, 25 грудня

За минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, українські захисники мінуснули винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки.



Втрати росіян у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштабу