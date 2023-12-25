Про головні події країни, ситуацію на фронті, міжнародній арені станом на 25 грудня, 670 день повномасштабної війни – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Генштаб оновив втрати ворога
За минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, українські захисники мінуснули винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки.
Втрати росіян у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштабу
Сили ППО збили 28 "Шахедів"
Росіяни атакували Україну напередодні Різдва 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами. Повітряні сили збили 28 ворожих дронів і обидві ракети.
Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.
Робота української ППО на святвечір / Інфографіка Повітряних сил
6,5 години тривала дронова атака Півдня
Російські війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами Південь України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі.
ISW фіксує просування росіян біля Авдіївки та Кремінної
В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські сили незначно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).
Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної.
Українські захисники все ж збили ворожий Су-30, - Генштаб
Напередодні, ввечері 24 грудня, на маріупольському напрямку українські військові із зенітного ракетного комплексу уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Станом на ранок це підтвердили у Генштабі ЗСУ.
Прикордонники у центрі Києва виконали "Щедрик"
В Києві на центральній Софіївській площі українські прикордонники виконали хіт Різдва "Щедрик".
Військові заспівали "Щедрик" : дивіться відео
На Дніпропетровщині працювала ППО
Близько півночі ворожі БпЛА рухалися у напрямку Одеси з Чорного моря. Уже о 00:46 повітряну тривогу в Україні було скасовано.