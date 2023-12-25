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Дивіться також Українські захисники все ж збили ворожий Су-30: підтвердження від Генштабу

09:02, 25 грудня

Генштаб оновив втрати ворога

За минулу добу Росія втратила ще 760 бійців. Окрім того, українські захисники мінуснули винищувач-бомбардувальник Су-34 і Су-30 та ще 179 одиниць техніки.


Втрати росіян у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштабу

09:00, 25 грудня

Сили ППО збили 28 "Шахедів"

Росіяни атакували Україну напередодні Різдва 31 ударним безпілотником типу "Шахед" та двома ракетами. Повітряні сили збили 28 ворожих дронів і обидві ракети.

Ворожі дрони знищено у межах: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей.


Робота української ППО на святвечір / Інфографіка Повітряних сил

08:37, 25 грудня

6,5 години тривала дронова атака Півдня

Російські війська ввечері 24 грудня, у Святвечір, масовано атакували дронами Південь України. Уламки збитого безпілотника пошкодили припортову інфраструктуру в Одесі.

07:41, 25 грудня

ISW фіксує просування росіян біля Авдіївки та Кремінної

В Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що російські сили незначно просунулися поблизу Авдіївки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами. Геолокаційні кадри показують, що російські сили просунулися на схід від Степового (на північ від Авдіївки).

Також, ISW констатує, що російські війська нещодавно підтвердили просування в районі Кремінної.

07:37, 25 грудня

Українські захисники все ж збили ворожий Су-30, - Генштаб

Напередодні, ввечері 24 грудня, на маріупольському напрямку українські військові із зенітного ракетного комплексу уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Станом на ранок це підтвердили у Генштабі ЗСУ.

06:10, 25 грудня

Прикордонники у центрі Києва виконали "Щедрик"

В Києві на центральній Софіївській площі українські прикордонники виконали хіт Різдва "Щедрик".

Військові заспівали "Щедрик" : дивіться відео

00:30, 25 грудня

На Дніпропетровщині працювала ППО

Близько півночі ворожі БпЛА рухалися у напрямку Одеси з Чорного моря. Уже о 00:46 повітряну тривогу в Україні було скасовано.