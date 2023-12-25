О главных событиях страны, ситуации на фронте, международной арене на 25 декабря, 670 день полномасштабной войны – читайте в материале 24 Канала.

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10:05, 25 декабря

В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура

Обломки сбитых "Шахедов" повлекли за собой разрушение в Одессе и области. В частности, есть повреждения припортовой инфраструктуры в городе и нескольких помещений в Раздельнянском районе области.

10:04, 25 декабря

Последствия атаки на Днепропетровщине

В Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии 5 дронов-камикадзе: 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько же в Днепровском и 1 - в Павлоградском.

Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели.

09:02, 25 декабря

Генштаб обновил потери врага

За прошедшие сутки Россия потеряла еще 760 бойцов. Кроме того, украинские защитники прошли истребитель-бомбардировщик Су-34 и Су-30 и еще 179 единиц техники.


Потери россиян в войне против Украины на 25 декабря / Инфографика Генштаба

09:00, 25 декабря

Силы ПВО сбили 28 "Шахедов"

Россияне атаковали Украину в канун Рождества 31 ударным беспилотником типа "Шахед" и двумя ракетами. Воздушные силы сбили 28 вражеских дронов и обе ракеты.

Вражеские дроны уничтожены в пределах: Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.


Работа украинской ПВО на Святвечер / Инфографика Воздушных сил

08:37, 25 декабря

6,5 часа длилась дроновая атака Юга

Российские войска вечером 24 декабря, на Святвечер, массированно атаковали дронами Юг Украины. Обломки сбитого беспилотника повредили припортовую инфраструктуру в Одессе.

07:41, 25 декабря

ISW фиксирует продвижение россиян возле Авдеевки и Кременной

В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские силы незначительно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).

Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной.

07:37, 25 декабря

Украинские защитники все же сбили вражеский Су-30, - Генштаб

Накануне вечером 24 декабря на Мариупольском направлении украинские военные из зенитного ракетного комплекса поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

По состоянию на утро это подтвердили в Генштабе ВСУ.

06:10, 25 декабря

Пограничники в центре Киева исполнили "Щедрик"

В Киеве на центральной Софиевской площади украинские пограничники исполнили хит Рождества "Щедрик".

Военные спели "Щедрик": смотрите видео

00:30, 25 декабря

На Днепропетровщине работала ПВО

Около полуночи вражеские БПЛА двигались по направлению к Одессе с Черного моря. Уже в 00:46 воздушная тревога в Украине была отменена.