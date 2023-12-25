О главных событиях страны, ситуации на фронте, международной арене на 25 декабря, 670 день полномасштабной войны – читайте в материале 24 Канала.
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В Одесской области повреждена припортовая инфраструктура
Обломки сбитых "Шахедов" повлекли за собой разрушение в Одессе и области. В частности, есть повреждения припортовой инфраструктуры в городе и нескольких помещений в Раздельнянском районе области.
Последствия атаки на Днепропетровщине
В Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии 5 дронов-камикадзе: 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько же в Днепровском и 1 - в Павлоградском.
Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели.
Генштаб обновил потери врага
За прошедшие сутки Россия потеряла еще 760 бойцов. Кроме того, украинские защитники прошли истребитель-бомбардировщик Су-34 и Су-30 и еще 179 единиц техники.
Потери россиян в войне против Украины на 25 декабря / Инфографика Генштаба
Силы ПВО сбили 28 "Шахедов"
Россияне атаковали Украину в канун Рождества 31 ударным беспилотником типа "Шахед" и двумя ракетами. Воздушные силы сбили 28 вражеских дронов и обе ракеты.
Вражеские дроны уничтожены в пределах: Одесской, Херсонской, Николаевской, Донецкой, Кировоградской и Хмельницкой областей.
Работа украинской ПВО на Святвечер / Инфографика Воздушных сил
6,5 часа длилась дроновая атака Юга
Российские войска вечером 24 декабря, на Святвечер, массированно атаковали дронами Юг Украины. Обломки сбитого беспилотника повредили припортовую инфраструктуру в Одессе.
ISW фиксирует продвижение россиян возле Авдеевки и Кременной
В Институте изучения войны (ISW) сообщили, что российские силы незначительно продвинулись вблизи Авдеевки и продолжили позиционные боевые действия с украинскими силами. Геолокационные кадры показывают, что российские силы продвинулись к востоку от Степового (к северу от Авдеевки).
Также, ISW констатирует, что российские войска недавно подтвердили продвижение в районе Кременной.
Украинские защитники все же сбили вражеский Су-30, - Генштаб
Накануне вечером 24 декабря на Мариупольском направлении украинские военные из зенитного ракетного комплекса поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
По состоянию на утро это подтвердили в Генштабе ВСУ.
Пограничники в центре Киева исполнили "Щедрик"
В Киеве на центральной Софиевской площади украинские пограничники исполнили хит Рождества "Щедрик".
Военные спели "Щедрик": смотрите видео
На Днепропетровщине работала ПВО
Около полуночи вражеские БПЛА двигались по направлению к Одессе с Черного моря. Уже в 00:46 воздушная тревога в Украине была отменена.