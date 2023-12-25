10:04, 25 декабря

В Днепропетровской ОВА сообщили о сбитии 5 дронов-камикадзе: 2 "Шахеда" уничтожили в Синельниковском районе, еще столько же в Днепровском и 1 - в Павлоградском.

Из-за падения обломков в Межирицкой общине Павлоградского района повреждено хозяйственное помещение, а в Николаевской общине Днепровского района произошел пожар на территории неработающего предприятия. Ее успешно ликвидировали спасатели.