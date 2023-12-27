Українська ППО знищила 32 із 46 "Шахедів", які запустила країна-агресорка. Більшість із тих, які не вдалося збити, атакували прифронтові регіони.
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ППО працювала в кількох областях
Повітряні сили повідомили, що більшість тих дронів, які не вдалося знищити, вдарили, зокрема, по Херсонській області. Водночас протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Крім цього, декілька БпЛА впали без наслідків. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили 13 ударних дронів. "Шахедів" приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Там обійшлося без постраждалих.
Російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Шахед" із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край.
В Одесі лунали вибухи
- Російські загарбники ввечері 26 грудня атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Зрештою гучні вибухи пролунали в Одесі. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу в Одесі. За попередніми даними, працювала українська протиповітряна оборона.
- Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 23 годині 44 хвилини. Тоді військові попереджали про рух російських безпілотних літальних апаратів типу "Шахед" у напрямку Одеси.
- Уже близько 23 години 56 хвилин у самій Одесі пролунали потужні вибухи. За даними моніторингових телеграм-каналів, всі гучні звуки пов'язані з роботою української ППО по ворожих об'єктах.