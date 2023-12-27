Українська ППО знищила 32 із 46 "Шахедів", які запустила країна-агресорка. Більшість із тих, які не вдалося збити, атакували прифронтові регіони.

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ППО працювала в кількох областях

Повітряні сили повідомили, що більшість тих дронів, які не вдалося знищити, вдарили, зокрема, по Херсонській області. Водночас протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Крім цього, декілька БпЛА впали без наслідків. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили 13 ударних дронів. "Шахедів" приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Там обійшлося без постраждалих.

Російські окупанти атакували ударними БпЛА типу "Шахед" із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край.

В Одесі лунали вибухи