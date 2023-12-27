Украинская ПВО уничтожила 32 из 46 "Шахедов", которые запустила страна-агрессор. Большинство из целей, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые регионы.
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ПВО работала в нескольких областях
Воздушные силы сообщили, что большинство тех дронов, которые не удалось уничтожить, ударили, в частности, по Херсонской области. В то же время, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.
Кроме этого, несколько БПЛА упали без последствий. В Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью сбили 13 ударных дронов. "Шахедов" приземлили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах. Там обошлось без пострадавших.
Российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Шахед" с двух направлений: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край.
В Одессе раздавались взрывы
- Российские захватчики вечером 26 декабря атаковали Украину беспилотниками типа "Шахед". Громкие взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала в Одессе. По предварительным данным, работала украинская противовоздушная оборона.
- Воздушная тревога в Одесской области была объявлена в 23 часа 44 минуты. Тогда военные предупреждали о движении российских беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед" в направлении Одессы.
- Уже около 23 часов 56 минут в самой Одессе прогремели мощные взрывы. По данным мониторинговых телеграм-каналов, все громкие звуки связаны с работой украинской ПВО по вражеским объектам.