Украинская ПВО уничтожила 32 из 46 "Шахедов", которые запустила страна-агрессор. Большинство из целей, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые регионы.

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ПВО работала в нескольких областях

Воздушные силы сообщили, что большинство тех дронов, которые не удалось уничтожить, ударили, в частности, по Херсонской области. В то же время, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Кроме этого, несколько БПЛА упали без последствий. В Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью сбили 13 ударных дронов. "Шахедов" приземлили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах. Там обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Шахед" с двух направлений: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край.

В Одессе раздавались взрывы