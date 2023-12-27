Российские войска снизили темпы своих операций на восточном берегу Херсонской области. По всей видимости, это связано с уменьшением активности российской авиации после того, как украинские силы сбили несколько российских самолетов.

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Российская авиация не работает

Силы обороны сбили один российский самолет Су-34 на Мариупольском направлении и один российский Су-30СМ над Черным морем в дополнение к трем сбившим на Юге самолетам Су-34. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские силы на восточном берегу Херсонской области ежедневно проводят вдвое меньше наземных атак по сравнению с предыдущим средним показателем в 30 штурмов в день.

Она также отметила, что уничтожение нескольких российских самолетов ослабило способность российских войск наносить управляемые бомбовые удары и что российские войска развернули крупнокалиберную артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) на восточном берегу Херсонской области, чтобы компенсировать отсутствие авиационной поддержки. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что российские войска прекратили ведение активных боевых действий на Херсонском направлении после того, как украинские защитники сбили три российских самолета Су-34 на Юге Украины.

25 декабря российский милблогер заявил, что российская авиация в Херсонской области не работает в течение последних трех дней из-за уничтожения российских самолетов Су-34,

– говорится в своде.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что российские военные не смогли восстановить количество самолетов Су-34/34М до того уровня, который был перед полномасштабным вторжением. Теперь они должны дополнить боевые действия самолетов Су-34/34М более старыми самолетами Су-24. Машовец считает, что российские войска редко разворачивают самолеты Су-34/34М на базах в оккупированном Крыму, потому что пытаются уберечь их украинских ударов.

Использование управляемых бомб в Херсонской области

Ранее аналитики ISW оценивали, что российские силы, возможно, активизировали использование управляемых бомб против украинских сил на правом берегу Херсонской области частично из-за успешного подавления украинскими силами российской дальнобойной артиллерии.

Однако российские войска, вероятно, предпочитают подвести дальнобойную артиллерию ближе к береговой линии Днепра, чем рисковать самолетами.

Потенциальное развертывание российской дальнобойной артиллерии ближе к линии фронта может предоставить украинским силам возможность легче поражать российские дальнобойные артиллерийские системы и более свободно и безопасно действовать вдоль берегов Днепра и в тыловых районах на западном берегу Херсонской области.

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