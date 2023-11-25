Володимир Зеленський заявив, що Україна вважає створення "зернового коридору" без Росії одним з найбільших досягнень за 2023 рік. За його словами, наша держава працює над забезпеченням безпеки тих кораблів, які йдуть цим коридором.
Читайте також Домінуванню Росії настав кінець: Зеленський назвав один із найбільших здобутків України у війні
Про що домовилася Україна
Голова держави повідомив про досягнуту домовленість з партнерами щодо військових кораблів. За допомогою них Україна забезпечить безпеку суден у "зерновому коридорі" у Чорному морі.
Ми домовилися з партнерами й будемо супроводжувати кораблі у морі, щоб гарантувати їхню безпеку. У нас вже є конкретні домовленості про отримання кораблів. Це питання близького майбутнього,
– сказав Зеленський.
Також президент заявив про ще одну домовленість з союзниками, завдяки якій Одеська область буде захищена додатковими системами ППО. Він назвав ці системи дуже потужними.
Що кажуть про "зерновий коридор"
- Не так давно речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявляв, що цим коридором вже перевантажили близько 1,5 мільйона тонн зерна. За його словами, ЗСУ роблять все необхідне для забезпечення безпеки цивільного судноплавства.
- Раніше речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у коментарі 24 Каналу наголосив, що цей коридор продовжує працювати після виходу Росії з зернової ініціативи. Загарбники намагаються вплинути на його роботу, однак Україна працює над ризиками, щоб мінімізувати їх.
- Нагадаємо, капітан 1 рангу запасу ВМС України та стратегічний експерт Sonata Андрій Риженко повідомив, що Росію вдалося витіснити з нашого узбережжя завдяки західному озброєнню. Але судноплавство за основними шляхами залишається заблокованим.