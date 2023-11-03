Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що окупанти намагаються вплинути на роботу зернового коридору.

Дивіться також Втрати Росії в Україні дорівнюють 19 арміям НАТО: з чим можна порівняти 300 000 знищених ворогів

Росіяни активно використовують тактичну авіацію в акваторії Чорного моря. Вони неодноразово скидали вибухові пристрої та запускали дрони-камікадзе по південних районах Одеської області. Також були схожі випадки й в бік зернового коридору.

Ризики є, але працюємо

Як наголосив Братчук, до прямого зіткнення поки не доходило. Російська авіація не залітає за ту межу, де її можуть збити.

Прямих зіткнень не було. Сподіваємося, що і не дійде. Росіяни розуміють, що є та межа, за яку не варто залітати. Адже тоді ми зможемо збивати літаки. Тому вони діють підло. Вилітають з-під кута і починають робити негарні справи. Загалом ризики є, але коридор працює,

– розповів Братчук.

Україна посилено працює над безпекою зернового коридору. Судновласники та страхові компанії розуміють ситуацію та готові брати участь в цій ініціативі. А динаміка жовтня є позитивною.

Дивіться розмову з Сергієм Братчуком на ютубі 24 Каналу

Зерновий коридор: коротко