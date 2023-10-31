Окрім ситуації на фронті та безпеки роботи "зернового коридору", під час Ставки президент заслухав доповіді про нарощування Україною виробництва артилерійських систем і снарядів.

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Безперешкодна робота "зернового коридору"

Щодо роботи "зернового коридору" президенту доповідали командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, керівник розвідки Кирило Буданов та глава СБУ Василю Малюк.

Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка,

– повідомив Зеленський.

Також під час Ставки доповідав командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук. Зокрема, мовилося про безпеку Одеської області та інших регіонів.

"Безпека Одещини: захист людей, енергетичних об'єктів, портової інфраструктури. Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об'єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах", – зазначив президент.

Ситуація на фронті й український ВПК

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також командувачі Олександр Сирський, Олександр Тарнавський, Андрій Гнатов, Едуард Москальова та Юрій Содоль доповіли про ситуацію на фронті, зокрема на Куп'янському, Авдіївському та Херсонському напрямках.

Зрештою глава Міноборони Рустем Умєрова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін доповіли про нарощування вітчизняного виробництва артилерійських систем і снарядів натівського стандарту.

Також Зеленський заслухав інформацію про графіки постачання військової допомоги від партнерів.