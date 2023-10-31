Кроме ситуации на фронте и безопасности работы "зернового коридора", в ходе Ставки президент заслушал доклады о наращивании Украиной производства артиллерийских систем и снарядов.

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Беспрепятственная работа "зернового коридора"

О работе "зернового коридора" президенту докладывали командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, руководитель разведки Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

Борьба с действиями противника, которые ставят под опасность мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка,

– сообщил Зеленский.

Также во время Ставки докладывал командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук. В частности, речь шла о безопасности Одесской области и других регионов.

"Безопасность Одесчины: защита людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Усиление региональной системы ПВО. Также усиление противовоздушной обороны и защита объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах", – отметил президент.

Ситуация на фронте и украинский ВПК

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также командующие Александр Сырский, Александр Тарнавский, Андрей Гнатов, Эдуард Москалев и Юрий Содоль доложили о ситуации на фронте, в частности, на Купянском, Авдеевском и Херсонском направлениях.

В конце концов, глава Минобороны Рустем Умерова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин доложили о наращивании отечественного производства артиллерийских систем и снарядов натовского стандарта.

Также Зеленский заслушал информацию о графиках поставок военной помощи от партнеров.