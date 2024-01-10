Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что у россиян и без этого сложная ситуация с логистикой.

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Логистические проблемы увеличиваются

Каждый выведенный из строя мост добавляет дополнительные проблемы в логистике. К тому же, сейчас ухудшились погодные условия. Оккупантам даже пищевые продукты проблематично завозить, не говоря уже о поставках техники и войск.

Логистическая проблема так и нерешенная,

– отметил Забаве.

На Мариупольском направлении также буксует железнодорожное сообщение. К тому же появились проблемы с логистической артерией Ростовская область – Новоазовск – Мариуполь – Бердянск – Крым.



Строительство железнодорожного моста под Мариуполем в сентябре 2023 года / Фото: Петр Андрющенко

Обратит внимание! В сентябре 2023 года появилась информация о том, что россияне начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус. Если бы ВСУ не ликвидировали мост, это позволило врагу включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

Что известно о движениях тяжелого вооружения оккупантов

Мариуполь до сих пор остается военным логистическим хабом россиян. Через временно оккупированный город транзитом проходит военная техника из России в направлении Запорожской области. Соответственно, в обратном направлении российские захватчики отправляют подбитую технику на ремонт. Также фиксируется курсирование живой силы оккупанта.

Однако из-за увеличения украинского "хлопка" противник пытается не скапливать большое количество техники, боекомплектов и живой силы в одном месте, поэтому постоянно делает передислокацию,

– сказал депутат Мариупольского городского совета.

Россиян беспокоит то, что жители оккупированных территорий будут передавать информацию о расположении врага, поэтому пытаются разместить технику и личный состав в тайных местах во избежание огласки информации. Сейчас оккупанты предоставляют приоритет селам Мариупольского района в надежде, что это поможет минимизировать потери в результате "хлопка".

"Но мы видим, что даже до границ страны-террориста с Восточного направления, например, поселок Седово попадает "хлопок", то в зоне поражения абсолютно вся территория побережья Азовского моря", – добавил Забавин.

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