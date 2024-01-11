Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин. Он отметил, что оккупационная администрация была не готова к таким проблемам.

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"Для мариупольских оккупантов неожиданно наступила зима. Соответственно, те коммунальные проблемы, которые появились у жителей временно оккупированного Мариуполя, для них стали неожиданностью", – подчеркнул он.

Проблемы с ЖКХ в Мариуполе

Дмитрий Забавин отметил, что мариупольцы продолжают присылать фотографии, которые свидетельствуют, что температура воздуха в помещениях составляет примерно 8 – 11 градусов тепла. Отопление производится электричеством, которое также часто выключается.

Кроме того, фиксируется транспортный коллапс. В городе не расчищают дороги, поэтому многие мариупольцы не могут пользоваться общественным транспортом.

Этот год также начался с очередей в почтовых отделениях. В так называемом пенсионном фонде тоже фиксируются большие очереди по получению любого социального обеспечения, пенсий. Многим людям ничего не насчитывают. Они ждут очень долгое время, чтобы им хоть что-то выплатили,

– сказал он.

Единственное место, где нет очередей – это места, где собирают подписи за избрание российского диктатора Владимира Путина на новый президентский срок. Чтобы собрать подписи, эти пункты размещают в супермаркетах.

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