Юрій Некрасовський втратив свою квартиру під час бомбардувань. Під Києвом журналісту виділили окремий модульний будиночок, однак у новому домі чоловік встиг прожити лише два дні.

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Пережив блокаду Маріуполя

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Некрасовський перебував у Маріуполі. Вже у перші дні війни окупанти вщент зруйнували 9-поверховий будинок, де мешкав журналіст. Тоді згоріли його філателістична колекція, реліквії, а також кіт. Самого чоловіка врятували сусіди – допомогли дістатися укриття. Згодом Некрасовського, який не міг ходити, донесли до лікарні, де ворог організував військовий шпиталь.

Довідка: Юрій Некрасовський – маріупольський інженер, журналіст, письменник, автор декількох книг. Започаткував у місті один з перших туристичних клубів і розвивав туризм спочатку на Азовмаші, а потім і на міському рівні. У Маріуполі вважався людиною – легендою.

За словами журналіста, там росіяни морили його голодом. Один раз на день вони видавали склянку "супу" з 4 – 5 макаронів, 2 – 3 шматочків картоплі, 100 грамів хліба і 100 грамів гарячої води.

Некрасовський розповідав, що міг померти з голоду і навіть почав про це мріяти. Журналіст тоді втратив 14,5 кілограмів.

Він пробув у лікарні два тижні. А потім йому допомогла жінка, яка впізнала Некрасовського. Вона організувала його вивезення на підконтрольну Україні територію.

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