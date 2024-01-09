Юрій Некрасовський втратив свою квартиру під час бомбардувань. Під Києвом журналісту виділили окремий модульний будиночок, однак у новому домі чоловік встиг прожити лише два дні.
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Пережив блокаду Маріуполя
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Некрасовський перебував у Маріуполі. Вже у перші дні війни окупанти вщент зруйнували 9-поверховий будинок, де мешкав журналіст. Тоді згоріли його філателістична колекція, реліквії, а також кіт. Самого чоловіка врятували сусіди – допомогли дістатися укриття. Згодом Некрасовського, який не міг ходити, донесли до лікарні, де ворог організував військовий шпиталь.
За словами журналіста, там росіяни морили його голодом. Один раз на день вони видавали склянку "супу" з 4 – 5 макаронів, 2 – 3 шматочків картоплі, 100 грамів хліба і 100 грамів гарячої води.
Некрасовський розповідав, що міг померти з голоду і навіть почав про це мріяти. Журналіст тоді втратив 14,5 кілограмів.
Він пробув у лікарні два тижні. А потім йому допомогла жінка, яка впізнала Некрасовського. Вона організувала його вивезення на підконтрольну Україні територію.
Помер відомий український артист Віталій Білоножко
- Вночі 9 січня пішов з життя відомий український артист Віталій Білоножко. Йому було 70 років.
- За словами дружини артиста, чоловік помер у лікарні від зупинки серця.
- Білоножко був солістом Київського театру естради на Подолі та Держтелерадіо України.
- Спільно із дружиною Віталій заснував міжнародний фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець".
- У грудні 1995 року чоловік отримав звання народного артиста України.