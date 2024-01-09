Юрий Некрасовский потерял свою квартиру во время бомбежек. Под Киевом журналисту выделили отдельный модульный домик, однако в новом доме мужчина успел прожить всего два дня.

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Пережил блокаду Мариуполя

Когда началось полномасштабное вторжение, Некрасовский находился в Мариуполе. Уже в первые дни войны оккупанты полностью разрушили 9-этажный дом, где жил журналист. Тогда сгорели его филателистическая коллекция, реликвии, а также кот. Самого мужчину спасли соседи – помогли добраться до укрытия. Вскоре Некрасовского, который не мог ходить, донесли в больницу, где враг организовал военный госпиталь.

Справка : Юрий Некрасовский – мариупольский инженер, журналист, писатель, автор нескольких книг Положил начало в городе один из первых туристических клубов и развивал туризм сначала на Азовмаше, а затем и на городском уровне. В Мариуполе считался человеком – легендой.

По словам журналиста, там россияне морили его голодом. Один раз в день они выдавали стакан "супа" из 4 – 5 макарон, 2 – 3 кусочка картофеля, 100 граммов хлеба и 100 граммов горячей воды.

Некрасовский рассказывал, что мог умереть от голода и даже начал об этом мечтать. Журналист тогда потерял 14,5 киллограмов.

Он пробыл в больнице две недели. А потом ему помогла женщина, узнавшая Некрасовского. Она организовала его вывоз на подконтрольную Украине территорию.

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