Еда была точно не в списке того, что заставляет радоваться Азовстали. Да и ели бойцы в большинстве своем не чаще одного раза в день. Об этом они рассказали в интервью 24 Канала.

Смотрите также Либо выйти всем, либо погибнуть здесь. Плен, день 600․ Как защитники Мариуполя выходили из "Азовстали"

Ситуация отличалась в зависимости от бункера: как прошла Пасха 2022 года на Азовстали

Пасха на Азовстали прошла так – под звуки бомб воины делили сухари с вареньем. Еды на заводе, который в то время оставался единственным неоккупированным объектом в Мариуполе, было очень мало.

Защитники уточнили, что ситуация от бункера до бункера отличалась – где еды больше, где меньше. Единственное, что было общее – ее не было немного. Отсутствие путей пополнения запасов свидетельствовало о том, что они рано или поздно иссякнут.

Командир 1 роты 1 батальона полка "Азов" Дмитрий Данилов отметил, что хотя о нормальном сне и еде каждый из собратьев к тому времени уже давно забыл, сдаваться не собирался никто.

Это были времена, когда бойцы, державшие в тех условиях свои позиции, из еды могли иметь по 2 горстки риса. Когда люди гнили живьем, а навоз в их ранах съедали черви. Этакая личинкотерапия. Времена без питьевой воды, без нормального сна, адекватные условия для гигиены. Нам было не сладко, но у нас было оружие в руках и было готово держать бой,

– вспоминает Дмитрий.

Он добавил, что тогда все, что происходило в Мариуполе, превратилось в один день никак не заканчивающегося ужаса.

Есть такой термин blurday – это когда все превращается в один нескончаемый день. Ты привыкаешь ко всему и не можешь выделить что-то особенно ужасное, потому что все ужасно. Я помню, как ФАБами разбило наш самодельный госпиталь с ранеными и операционную, помню 8 мая, помню запах разложения тел, который в последние дни постоянно висел в воздухе. Каждый день был днем новых препятствий, новых потерь, но и новых достижений,

– сказал боец.

Иногда обстрелы "дарили" мертвых птиц

Находившийся на передовых позициях на заводе патрульный полицейский Святослав Юзик рассказал, что порой российские обстрелы "пополняли" запасы пищи.

Вот бывает, после минометных обстрелов от обломков или взрывной волны упадет какая-нибудь перепелка, или что-то такое. Вот и есть дополнительное питание,

– вспоминает Юзик.

Каждый запас продуктов на Азовстале был весом золота. Бойцы перетирали крупу в муку и делали из нее лепешки, которые для многих были единственной пищей.