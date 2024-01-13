В Мариуполе было попадания в казарму, где проживали российские военные, вероятно там упали обломки ПВО. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что работала система ПВО, установленная в Кальмиусском районе Донецкой области.

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Новые детали "хлопка" в городе

На этот раз оккупанты разместили свои средства противовоздушной обороны не возле многоэтажек, но все же рядом с жилой застройкой. Известно, что произошёл пожар в одной из казарм захватчиков. Она находится на территории металлургического комбината имени Ильича. Это недалеко от бывшего трамвайно-троллейбусного депо.

Сейчас сложно точно установить, что произошло, потому что добраться до этой территории нет возможности. От оккупантов также не поступало никакой информации, поэтому остальных деталей "хлопка" придется подождать.

Вполне возможно, что обломками они подожгли собственную казарму. Такое случается. Знаем, что сразу после этого россияне начали "играть в прятки" – перемещать все, что было спрятано неподалеку от эпицентра "хлопка",

– заметил Петр Андрющенко.

По его словам, оккупанты начали перевозить личный состав, боекомплект на другие базы, расположенные по городу. Частично перетягивают даже технику, потому что боятся повторного удара. Учитывая то, что "хлопок" был также и в Бердянске, российские захватчики имеют все основания для беспокойства.

Мы отслеживаем ситуацию, мониторим по больницам, есть ли раненые и погибшие. Также будем отслеживать, что и куда они перевозят. Надеюсь, это только начало наших выходных,

– добавил Андрющенко.

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