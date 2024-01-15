Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко сказав 24 Каналу, що лікарні в Маріуполі переоблаштовують під поранених загарбників, а тому цивільні мешканці змушені їхати до Донецька. У місті проблема не лише з медзакладами, а й з персоналом, адже росіяни не поспішають туди їхати навіть за великі гроші.
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"Ті ремонти, замазування дірочок були лише для камер, лише для шоу. Насправді для людей там не роблять нічого", – констатував Осиченко.
За ці два роки збільшився відсоток смертності від захворювань, які раніше легко виліковували, як-от від запалення легенів.
Яка ситуація з опаленням
З початком зими й морозів у Маріуполі гостро постала ще одна проблема – опалення. Ситуація жахлива – як через наближеність до моря, так і внаслідок бездіяльності російських окупантів.
До слова, навіть ворог визнав труднощі в цій сфері, але не з метою подолати їх, а щоб перемкнути увагу з відсутності опалення під Москвою.
"Їм потрібно було чимось загасити це медійний спалах", – пояснив Осиченко.
Що відбувається в Маріуполі: останні новини
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про збільшення кількості російських баз у районі. Це може свідчить про підготовку до наступальної операції біля Мар'їнки або Вугледара.
- Водночас ворог має дедалі більше проблем з логістикою в Маріуполі. Як відомо, 6 січня українські військові знищили недобудований залізничний міст через Кальміус.
- Крім того, у Маріуполі триває цвітіння "бавовни". Так, вранці 13 січня прилетіло по казармі, де розквартирувались окупанти. Там спалахнула пожежа.