Президент "Маріупольського телебачення" Микола Осиченко сказав 24 Каналу, що лікарні в Маріуполі переоблаштовують під поранених загарбників, а тому цивільні мешканці змушені їхати до Донецька. У місті проблема не лише з медзакладами, а й з персоналом, адже росіяни не поспішають туди їхати навіть за великі гроші.

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"Ті ремонти, замазування дірочок були лише для камер, лише для шоу. Насправді для людей там не роблять нічого", – констатував Осиченко.

За ці два роки збільшився відсоток смертності від захворювань, які раніше легко виліковували, як-от від запалення легенів.

Яка ситуація з опаленням

З початком зими й морозів у Маріуполі гостро постала ще одна проблема – опалення. Ситуація жахлива – як через наближеність до моря, так і внаслідок бездіяльності російських окупантів.

До слова, навіть ворог визнав труднощі в цій сфері, але не з метою подолати їх, а щоб перемкнути увагу з відсутності опалення під Москвою.

"Їм потрібно було чимось загасити це медійний спалах", – пояснив Осиченко.

Як відомо, у Підмосков'ї росіяни палили багаття просто на подвір'ях, щоб зігрітись. А капітан ВМФ Росії Владислав Івашкевич залишився вдома й замерз на смерть.

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