Президент "Мариупольского телевидения" Николай Осиченко сказал 24 Каналу, что больницы в Мариуполе переустраивают под раненых захватчиков, а потому гражданские жители вынуждены ехать в Донецк. В городе проблема не только с медучреждениями, но и с персоналом, ведь россияне не спешат туда ехать даже за большие деньги.

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"Те ремонты, замазывание дырочек были только для камер, только для шоу. На самом деле для людей там ничего не делают", – констатировал Осиченко.

За эти два года увеличился процент смертности от заболеваний, которые раньше легко излечивались, таких как воспаление легких.

Какая ситуация с отоплением

С началом зимы и морозов в Мариуполе заострилась еще одна проблема – отопление. Ситуация ужасная – как из-за приближенности к морю, так и вследствие бездействия российских оккупантов.

К слову, даже враг признал трудности в этой сфере, но не с целью преодолеть их, а чтобы переключить внимание из-за отсутствия отопления под Москвой.

"Им нужно было чем-то погасить это медийную вспышку", – объяснил Осиченко.

Как известно, в Подмосковье россияне жгли костры просто во дворах, чтобы согреться. А капитан ВМФ России Владислав Ивашкевич остался дома и замерз насмерть.

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