Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что значительная концентрация сил врага – это подготовка к усилению наступательных действий. Напомним, ранее в ГУР сообщили, что российская группировка в Украине выросло вдвое с начала полномасштабного вторжения.

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Оккупанты сосредотачивают силы в Мариупольском районе

Количество российских баз в промежутке треугольника Мариуполь – Бердянск – Розовка выросло примерно на 50%. Увеличилось и количество самих оккупантов, а также техники и вооружения для них. Речь идет о регулярных войсках, а не сборных частях типа "Шторм Z".

Они долго находились в тылу, Россия держала их как резерв.

Мы приходим к выводам, что они пробуют продолжать свою наступательную операцию. Вероятно, это не обойдется только Авдеевке и Марьинке. Все пока указывает на то, что они готовят усилить давление в районе Марьинки или пойти в наступление в районе Угледара,

– заметил Петр Андрющенко.

Угледар на Донетчине остается для российской армии местом, которое хотят оккупировать. Они должны оттеснить оттуда украинские Силы обороны, чтобы полноценно раскинуть логистику по всей линии фронта.

"Судя по всему, такая концентрация – только одна из тех, которую мы видим. Понимаем, еще есть одно место, где концентрируют силы, но там сложно с разведкой. Вполне возможно это из-за Угледара", – подчеркнул Андрющенко.

Заметим, что несколько дней назад Силы обороны уничтожили железнодорожный мост через реку Кальмиус, который располагался южнее Мариуполя. Это помогло усугубить логистику врага в регионе. Украинские военные делают все для того, чтобы количество окупантов и их возможности уменьшались.

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