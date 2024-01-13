Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що значна концентрація сил ворога – це підготовка до посилення наступальних дій. Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що російське угруповання в Україні зросло вдвічі з початку повномасштабного вторгнення.

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Окупанти зосереджують сили в Маріупольському районі

Кількість російських баз в проміжку трикутника Маріуполь – Бердянськ – Розівка зросла приблизно на 50%. Збільшилась і кількість самих окупантів, а також техніки та озброєння для них. Мовиться про регулярні війська, а не збірні частини на кшталт "Шторм Z".

Вони доволі довго перебували в тилу, Росія тримала їх як резерв.

Ми приходимо до висновків, що вони намагаються продовжувати свою наступальну операцію. Ймовірно, це не обійдеться лише Авдіївкою та Мар'їнкою. Все поки що вказує на те, що вони готують посилити тиск в районі Мар'їнки або піти у наступ в районі Вугледара,

– зауважив Петро Андрющенко.

Вугледар, що на Донеччині, залишається для російської армії місцем, яке хочуть окупувати. Вони мають потребу відтиснути звідти українські Сили оборони, аби повноцінно розкинути логістику по всій лінії фронту.

"Судячи з усього, така концентрація – лише одна з тих, яку ми бачимо. Розуміємо, ще є одне місце, де концентрують сили, але там складно з розвідкою. Цілком, можливо, це через Вугледар", – підкреслив Андрющенко.

Зауважимо, що кілька днів тому Сили оборони знищили залізничний міст через річку Кальміус, який розташовувався південніше від Маріуполя. Це допомогло погіршити логістику ворога в регіоні. Українські військові роблять усе для того, аби кількість окупантів та їхні можливості зменшувались.

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