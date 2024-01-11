Начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади Олег Калашніков заявив 24 Каналу, що цей населений пункт такий же, як й інші в обороні ЗСУ. Однак командування повітряно-десантних сил ворога вирішило, що їм треба показувати "результати" для свого президента.

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"Ухвалили, що саме приблизно до виборів його, до березня, вони мають показати свій "особистий результат" – "взяття" цього населеного пункту. Це своєрідні ворота до Бахмута", – сказав Калашніков.

Мовиться про район літачка, до якого окупанти так і не дійшли. На цей напрямок росіяни направили цілу окрему 11 десантно-штурмову дивізію. Її свого часу спостерігали на південному фланзі.

Вона вела бойові дії. Потім відійшла на відновлення, поповнювалася. І тепер ми знову її бачимо в зоні бойових дій. Приблизно з 15 грудня ця дивізія була направлена на цей населений пункт,

– розповів начальник пресслужби 26 окремої артилерійської бригади.

Ситуація на Бахмутському напрямку