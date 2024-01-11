Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК 92 ОШМБр Юрій Федоренко, зауваживши, що зараз на Бахмутському напрямку морозна погода. Тому окупанти можуть використовувати бронетехніку. Але така погода також дає додаткові можливості для Сил оборони України.

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Важливо знищувати ворога ще під час висування

Як наголосив військовий, теперішня погода дозволяє бачити більший простір. Це допомагає ефективніше протидіяти атакам ворога.

У зв'язку з покращенням погодних умов простір, який ми бачимо, став дещо більшим. Чим далі ми бачимо за лінією розмежування – тим ефективніше можемо відпрацювати по противнику на випередження. Часто буває таке, що штурмові групи ворога знищуємо на рубежах висування. Це важливо, бо тоді менше йде стрілецьких боїв,

– зауважив Федоренко.

Один із найнебезпечніших елементів війни – бої в окопах. Тому важливо не допустити просування ворожих підрозділів до позицій Сил оборони України. Сюди варто врахувати й те, що Росія взагалі не зважає на втрати серед особового складу.

Не варто забувати, що бригади, які тримають Бахмутський напрямок, виконують титанічну роботу. Стримувати такі атаки надзвичайно складно.

Є деякі ділянки, куди треба йти на позицію пішки по 3-4-5 кілометрів, несучи на собі 50 кілограмів. Потім, коли була температура +3 з дощем, все змінюється на -10. І в таких умовах потрібно 2-3 доби протриматися. Це роблять люди, які зроблені зі сталі. Вони розуміють, чому перебувають на війні; мають високий рівень мотивації та дисципліни. Сили оборони – саме такі,

– підкреслив військовий.

Втрати Росії у війні: коротко