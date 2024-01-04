Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він додав, що посилення російської армії не відбулося.

Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими

Росіяни перекинули війська на Схід

Володимир Фітьо розповів, що у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" загальна кількість росіян залишається більш-менш однаковою. Кардинальних змін на напрямках немає. Відбувається лише укомплектування, ротації.

Єдине що було – з Півдня на Бахмутський напрямок перекинуто певні підрозділи добровольчого корпусу для підсилення саме на цьому напрямку. Але суттєвих змін воно не надало,

– пояснив речник.

Фітьо зазначає, що відповідні дії ніяк не посилили російську армію. ЗСУ дають ворогу гідну відсіч. Ворог не має жодних успіхів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця". Речник додав, що загалом на цих напрямках розміщено близько 200 тисяч російських військових.

Бойові дії на Сході