Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Наразі противник намагається активно наступати саме на Богданівку.
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Ситуація біля Часового Яру
Володимир Фітьо розповів, що наразі українські захисники відбивають російські атаки поблизу Богданівки. Окупанти мають "план мінімум" – вийти у напрямку Часового Яру. "План максимум" полягає у захопленні всієї Донецької області.
Якихось успіхів на цьому етапі у росіян немає, наші захисники перебувають в активній обороні. За кращої нагоди переходять до контратакувальних дій, покращують своє тактичне положення,
– зазначив речник.
Водночас Фітьо наголошує, що ЗСУ не воюють з "армією бомжів" – російська армія серйозна, вона добре оснащена. Недооцінювати противника не можна. Окупанти навчаються на полі бою, попри людські втрати.
Що відбувається на Сході
- Росіяни продовжують активно штурмувати позиції Сил оборони на Авдіївському і Мар'їнському напрямках. За останню добу ЗСУ відбили 4 атаки окупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни здійснювали спроби атак 32 рази.
- Водночас, у ранковому звіті 3 січня Генштаб повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники мали успіх. Так, південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення.
- Росіяни намагаються активно використовувати на Бахмутському напрямку FPV-дрони, постійно модифікуючи їх за тактичним принципом. Росіяни переважають ЗСУ за кількістю дронів, однак українські засоби радіоелектронної боротьби знижуть ефективність окупантів.