Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОМБ Юрій Федоренко. Російські окупанти на даний момент тактичних успіхів не мають.

Дивіться також У росіян немає з цим проблем, – боєць розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

"Продовжується об'єднана системна робота всіх бригад, які тримають тут оборону", – зазначив Федоренко.

Боротьба на фронті

Росіяни намагаються насичувати свої підрозділи дронами і наразі саме ця техніка є пріоритетом. Ворог намагається модифікувати їх і за тактичним принципом використовувати так, як це робили українські Сили оборони рік тому.

"Достатньо високий вплив FPV-дронів противника як денного, так і нічного застосування. На поточний момент росіяни, на жаль, переважають за кількістю технічних засобів, але Силами оборони вживаються заходи щодо роботи радіоелектронної розвідки та боротьби. Вони знижують ефективність ворожих дронів", – пояснив військовий.

Також українські бійці працюють по ворожих екіпажах. За минулий тиждень підрозділу вдалося травмувати два розрахунки противника, які здійснювали пілотування FPV-дронів, та знищити різні типи техніки.

"Таким чином вони для нас є одними з найпріоритетніших цілей на поточний момент, як і ми для них. Тому що за нами противник, об'єктивно, також полює. Боротьба продовжується на всіх рівнях. Але тут варто зауважити, що дуже важливо технологічно не стояти на місці, а постійно вдосконалюватись", – зазначив Федоренко.

Росіяни мають значний ресурс в озброєнні і своєму ВПК. Відповідно вони можуть перебирати собі кращі ініціативи, які застосовують Сили оборони. Також противник модернізується і на полі бою.

Ситуація на Донецькому напрямку: останні новини