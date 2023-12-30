Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОМБ Юрій Федоренко. Російські окупанти на даний момент тактичних успіхів не мають.
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"Продовжується об'єднана системна робота всіх бригад, які тримають тут оборону", – зазначив Федоренко.
Боротьба на фронті
Росіяни намагаються насичувати свої підрозділи дронами і наразі саме ця техніка є пріоритетом. Ворог намагається модифікувати їх і за тактичним принципом використовувати так, як це робили українські Сили оборони рік тому.
"Достатньо високий вплив FPV-дронів противника як денного, так і нічного застосування. На поточний момент росіяни, на жаль, переважають за кількістю технічних засобів, але Силами оборони вживаються заходи щодо роботи радіоелектронної розвідки та боротьби. Вони знижують ефективність ворожих дронів", – пояснив військовий.
Також українські бійці працюють по ворожих екіпажах. За минулий тиждень підрозділу вдалося травмувати два розрахунки противника, які здійснювали пілотування FPV-дронів, та знищити різні типи техніки.
"Таким чином вони для нас є одними з найпріоритетніших цілей на поточний момент, як і ми для них. Тому що за нами противник, об'єктивно, також полює. Боротьба продовжується на всіх рівнях. Але тут варто зауважити, що дуже важливо технологічно не стояти на місці, а постійно вдосконалюватись", – зазначив Федоренко.
Росіяни мають значний ресурс в озброєнні і своєму ВПК. Відповідно вони можуть перебирати собі кращі ініціативи, які застосовують Сили оборони. Також противник модернізується і на полі бою.
Ситуація на Донецькому напрямку: останні новини
- Росіяни стягнули чимало сил та засобів на Бахмутський напрямок і продовжуватимуть наступальні дії. Мета цієї війни з боку Росії – знищення українських міст та сіл.
- 28 грудня бійцям ЗСУ вдалося відбити на Авдіївському напрямку раніше втрачену позицію. Все це завдяки чотирьом українським піхотинцям.
- Наразі подібна до Бахмуту ситуація відбувається з Авдіївкою. Валерій Залужний зазначав, що українські захисники будуть "обороняти рівно стільки, скільки буде сил". Але головне – зберегти життя військових.