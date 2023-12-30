Якщо піде щось не за "планом", противник почне посилюватися у цьому районі. Про це 24 Каналу розповів командир 4 батальйону бригади "Рубіж" Михайло Крижанівський, додавши, що противник стягнув чимало сил та засобів на Бахмутський напрямок.

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Що ускладнює роботу ЗСУ

Військовий наголосив, що метою цієї війни продовжує бути знищення українських міст та сіл, тому противник надалі продовжуватиме наступально-штурмові дії на Бахмутському напрямку. А також на Лимано-Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Зараз росіяни найбільше застосовують розвідувальні БпЛА та FPV-дрони для знищення українського переднього краю або, щоб унеможливити підхід до "передка" з огляду логістики. Проте безпілотники не стали панацеєю війни. Хоча велика кількість БпЛА доповнює артилерію окупантів, що ускладнює роботу Сил оборони України.

Звісно, ми застосовуємо певні засоби для придушення роботи їхніх ударних та розвідувальних дронів, але все-таки противник отримує допомогу від своєї держави. У них немає з цим проблем. Тим більше, що Росія не являється якоюсь ізольованою країною. Попри якісь незрозумілі санкції, вони використовують багато засобів БпЛА, які також використовують Сили оборони України,

– зазначив Крижанівський.

Утім, Збройні Сили України, Національна гвардія та інші військові формування, залучені для забезпечення безпеки рубежів та відбиття наступально-штурмових дій противника, продовжують стійко стояти та тримати оборону.

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Який настрій у військових

За словами командира, теперішні погодні умови не допомагають як росіянам, так і українським військовим. Потепління та велика вологість призводить до захворювання у воїнів, таких як ГРВІ, запалення легень та інше.

Це все перешкоджає успішному виконанню завдань. Проте у хлопців бойовий настрій. Усі щоденно готуються проводити поставлені завдання командирами. Тому ніяка погода чи щось інше нас не зупиняє,

– зазанчив Михайло Крижанівський.

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