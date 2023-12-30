Если пойдет что-то не по "плану", противник станет усиливаться в этом районе. Об этом 24 Каналу рассказал командир 4 батальона бригады "Рубеж" Михаил Крыжановский, добавив, что противник стянул немало сил и средств на Бахмутское направление.

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Что усложняет работу ВСУ

Военный подчеркнул, что целью этой войны продолжает быть уничтожение украинских городов и сел, поэтому противник будет продолжать наступательно-штурмовые действия на Бахмутском направлении. А также на Лиманско-Купянском и Авдеевском направлениях.

Сейчас россияне больше применяют разведывательные БПЛА и FPV-дроны для уничтожения украинского переднего края или, чтобы сделать невозможным подход к "передку" с учетом логистики. Однако беспилотники не стали панацеей войны. Хотя большое количество БПЛА дополняет артиллерию оккупантов, что усложняет работу Сил обороны Украины.

Конечно, мы применяем определенные средства для подавления работы их ударных и разведывательных дронов, но противник получает помощь от своего государства. У них нет с этим проблем. Тем более что Россия не является какой-либо изолированной страной. Несмотря на какие-то непонятные санкции, они используют много средств БПЛА, которые также используют Силы обороны Украины,

– отметил Крыжановский.

Впрочем, Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия и другие военные формирования, привлеченные для обеспечения безопасности рубежей и отражения наступательно-штурмовых действий противника, продолжают стойко стоять и держать оборону.

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Какое настроение у военных

По словам командира, нынешние погодные условия не помогают как россиянам, так и украинским военным. Потепление и большая влажность приводит к заболеванию у воинов, таких как ОРВИ, воспаление легких и другое.

Это все препятствует успешному выполнению задач. Однако у ребят боевое настроение. Все ежедневно готовятся проводить поставленные задачи командирами. Поэтому никакая погода или что-то другое нас не останавливает,

– отметил Михаил Крыжановский.

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