Россияне не оставляют попыток захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.
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Что происходит на направлениях фронта
Ситуация возле Синьковки: смотрите карту
Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту
Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите карту
Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту
Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту
Наши защитники работают по кафирам:
- За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно – ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.
- В оккупационных войсках России фиксируют случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и роли в боевых действиях.