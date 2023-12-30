Россияне не оставляют попыток захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг активизирует диверсионную деятельность, чтобы не допустить переброски наших военных на другие направления. Кроме этого, россияне также уплотняют минные поля.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области. Противник безуспешно пытался преодолеть нашу оборону.

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

На Лиманском направлении штурмовых действий россияне не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту

На Авдеевском направлении идут бои. Враг хочет захватить Авдеевку, но наши защитники стойко удерживают оборону. За прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите карту

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбиты 9 атак.

Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту

На Шахтерском направлении оккупанты штурмовых действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

На Херсонском направлении наши воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Россияне пытаются выбить наших защитников с позиций, которые они заняли. За прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.

Наши защитники работают по кафирам: