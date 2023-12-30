Россияне не оставляют попыток захватить украинские территории. За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений.

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Что происходит на направлениях фронта

Ситуация возле Синьковки: смотрите карту

Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите карту

Силы обороны сдерживают врага: смотрите карту

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите карту

Наши защитники работают по кафирам:

  • За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно – ракетным комплексам противника.
  • Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.
  • В оккупационных войсках России фиксируют случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и роли в боевых действиях.