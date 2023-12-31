В течение 676-го времени войны против Украины российские войска нанесли 9 ракетных и 55 авиационных ударов, а также 79 обстрелов с РСЗО. Несмотря на потери, враг не прекращает попытки прорвать оборону. В этом материале 24 Канала читайте, что происходит на фронте и смотрите на карту боевых действий.

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Ситуация на направлениях

Купянское направление. По сообщению ОСГВ "Хортица", наши военные успешно отразили восемь атак врага возле Синьковки в Харьковской области, где противник пытался прорвать линию обороны.

По сообщению ОСГВ "Хортица", наши военные успешно отразили восемь атак врага возле Синьковки в Харьковской области, где противник пытался прорвать линию обороны. Лиманское направление. Силы обороны Украины остановили две попытки противника атаковать вблизи Макеевки в Луганской области, сохраняя прочные позиции.

Силы обороны Украины остановили две попытки противника атаковать вблизи Макеевки в Луганской области, сохраняя прочные позиции. Бахмутское направление. Наши защитники отбили девять атак оккупантов в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области, нанося врагу потери.

Наши защитники отбили девять атак оккупантов в районе Богдановки, Клещеевки и Андреевки в Донецкой области, нанося врагу потери. Авдеевское направление. Военные ОСГВ "Таврия" сдержали пять вражеских атак у Степного и Авдеевки, а также тринадцать атак в районе Первомайского и Невельского, не позволяя врагу оцепить Авдеевку.

Военные ОСГВ "Таврия" сдержали пять вражеских атак у Степного и Авдеевки, а также тринадцать атак в районе Первомайского и Невельского, не позволяя врагу оцепить Авдеевку. Марьинское направление. Силы обороны Украины успешно отразили восемь атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области.

Силы обороны Украины успешно отразили восемь атак противника в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки в Донецкой области. Шахтерское направление. Украинские воины отразили две атаки врага у Приютного в Запорожской области, удерживая свои позиции.

Украинские воины отразили две атаки врага у Приютного в Запорожской области, удерживая свои позиции. Запорожское направление. Наши защитники отбили четыре атаки оккупантов к западу от Вербового и к востоку от Копани в Запорожской области.

Наши защитники отбили четыре атаки оккупантов к западу от Вербового и к востоку от Копани в Запорожской области. Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" сообщает, что украинские военные продолжают расширять плацдарм, отразив тринадцать штурмовых действий захватчиков, пытавшихся вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Как выглядит линия столкновения по состоянию на конец 2023 года: смотрите на карте DeepState

Добавим, что на Севере – то есть на Северском и Слобожанском направлениях – русская армия:

сохраняет присутствие в приграничных районах;

проводит активную диверсионную деятельность, чтобы ВСУ не перекинули войска на угрожающие направления;

наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время в зоне ответственности ОСГВ "Север" – оперативная ситуация остается без существенных изменений. Речь идет о Волынском и Полесском направлениях.

Анализ Института изучения войны

Недавно аналитики из ISW публиковали сводку с линии фронта. По их словам, российские войска уже давно активизировали операции на Востоке Украины, стремясь захватить Луганскую область и продвинуться в Харьковской области, а также оцепить Авдеевку в Донецкой области.

На юге Украины Россия увеличивает военное присутствие, адаптируя технологии для боевых действий. Оккупационные власти интегрируют захваченные территории, пытаясь искоренить украинскую идентичность через административные и социальные меры.

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В то же время российские официальные лица отказываются от переговоров, заявляя о намерении достичь "максимальных целей" в Украине, что подкрепляется пропагандой. Кремль пытается укрепить свое информационное пространство, подрывая поддержку Украины и продвигая выгодные нарративы.

На фронте российские силы имеют частные успехи в Кременной, Бахмуте, Авдеевке, но бои продолжаются по всей линии столкновения. Часто реорганизация российских военных подразделений происходит в целях укрепления контроля за оккупированными территориями.