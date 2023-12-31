Протягом 676-ї доби війни проти України російські війська завдали 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, а також 79 обстрілів з РСЗВ. Попри втрати, ворог не припиняє спроби прорвати оборону. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте, що відбувається на фронті, та дивіться на карту бойових дій.

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Ситуація на напрямках

Куп'янський напрямок. За повідомленням ОСУВ "Хортиця", наші військові успішно відбили вісім атак ворога біля Синьківки в Харківській області, де противник намагався прорвати лінію оборони.

За повідомленням ОСУВ "Хортиця", наші військові успішно відбили вісім атак ворога біля Синьківки в Харківській області, де противник намагався прорвати лінію оборони. Лиманський напрямок. Сили оборони України зупинили дві спроби противника атакувати поблизу Макіївки в Луганській області, зберігаючи міцні позиції.

Сили оборони України зупинили дві спроби противника атакувати поблизу Макіївки в Луганській області, зберігаючи міцні позиції. Бахмутський напрямок. Наші захисники відбили дев'ять атак окупантів у районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області, завдаючи ворогу втрат.

Наші захисники відбили дев'ять атак окупантів у районі Богданівки, Кліщіївки та Андріївки в Донецькій області, завдаючи ворогу втрат. Авдіївський напрямок. Військові ОСУВ "Таврія" стримали п'ять ворожих атак біля Степового та Авдіївки, а також тринадцять атак у районі Первомайського та Невельського, не дозволяючи ворогу оточити Авдіївку.

Військові ОСУВ "Таврія" стримали п'ять ворожих атак біля Степового та Авдіївки, а також тринадцять атак у районі Первомайського та Невельського, не дозволяючи ворогу оточити Авдіївку. Мар'їнський напрямок. Сили оборони України успішно відбили вісім атак противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки в Донецькій області.

Сили оборони України успішно відбили вісім атак противника в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки в Донецькій області. Шахтарський напрямок. Українські воїни відбили дві атаки ворога біля Приютного в Запорізькій області, утримуючи свої позиції.

Українські воїни відбили дві атаки ворога біля Приютного в Запорізькій області, утримуючи свої позиції. Запорізький напрямок. Наші захисники відбили чотири атаки окупантів на захід від Вербового та на схід від Копані в Запорізькій області.

Наші захисники відбили чотири атаки окупантів на захід від Вербового та на схід від Копані в Запорізькій області. Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" повідомляє, що українські військові продовжують розширювати плацдарм, відбивши тринадцять штурмових дій загарбників, які намагався витіснити наші підрозділи з займаних позицій.

Який вигляд має лінія зіткнення станом на кінець 2023 року: дивіться на карті від DeepState

Додамо, що на Півночі – тобто на Сіверському та Слобожанському напрямках – російська армія:

зберігає присутність у прикордонних районах;

проводить активну диверсійну діяльність, аби ЗСУ не перекинули війська на загрозливі напрямки;

нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Водночас в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" – оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Йдеться про Волинський та Поліський напрямки.

Аналіз Інституту вивчення війни

Нещодавно аналітики з ISW публікували зведення з лінії фронту. За їхніми словами, російські війська уже давно активізували операції на Сході України, прагнучи захопити Луганську область та просунутися в Харківській області, а також оточити Авдіївку в Донецькій області.

На Півдні України Росія збільшує військову присутність, адаптуючи технології для бойових дій. Окупаційна влада інтегрує загарбані території, намагаючись викорінити українську ідентичність через адміністративні та соціальні заходи.

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Водночас російські офіційні особи відмовляються від переговорів, заявляючи про намір досягти "максимальних цілей" в Україні, що підкріплюється пропагандою. Кремль намагається зміцнити свій інформаційний простір, підриваючи підтримку України та просуваючи вигідні наративи.

На фронті російські сили мають часткові успіхи в Кремінній, Бахмуті, Авдіївці, але бої тривають по всій лінії зіткнення. Часто реорганізація російських військових підрозділів відбувається з метою зміцнення контролю над окупованими територіями.