Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що це дуже небезпечне рішення для економіки Росії. Адже окупанти й раніше платили великі гроші за участь у війні.

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Російська економіка може витримати

Михайло Шейтельман зауважив, що раніше Кремль був готовий платити за підписання контракту від 20 до 30 тисяч доларів. Це достатньо велика сума.

Зараз же вона зросла. Зараз у Росії готові погасити борг будь-якої людини з лімітом до 10 мільйонів рублів. Це понад 100 тисяч доларів.

На кожного нового солдата Росія тепер витрачатиме величезну суму. Таким чином фінансування нових солдатів стане дорожчим удвічі, а той втричі, порівняно з попередніми періодами,

– сказав політтехнолог.

На його думку, Кремль приймає таке небезпечне рішення тому, що окупантам не вистачає людей, які готові підписувати контракт з міноборони.

Цікаво. Російський прем'єр Міхаіл Мішустін підписав постанову про скасування одноразових виплат ув'язненим, які укладають контракти з військовим відомством. Це рішення набуло чинності 1 січня 2025 року. Фінансування виплат залишиться лише для добровольців, які звертаються до військкоматів.

Ймовірно, нововведення щодо збільшення виплат призведе до ще більших економічних проблем у Росії, ніж допоможе розв'язати питання із нестачею особового складу.