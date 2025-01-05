Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, что это очень опасное решение для экономики России. Ведь оккупанты и раньше платили большие деньги за участие в войне.

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Российская экономика может выдержать

Михаил Шейтельман отметил, что ранее Кремль был готов платить за подписание контракта от 20 до 30 тысяч долларов. Это достаточно большая сумма.

Сейчас же она выросла. Сейчас в России готовы погасить долг любого человека с лимитом до 10 миллионов рублей. Это более 100 тысяч долларов.

На каждого нового солдата Россия теперь будет тратить огромную сумму. Таким образом финансирование новых солдат станет дороже вдвое, а тот втрое, по сравнению с предыдущими периодами,

– сказал политтехнолог.

По его мнению, Кремль принимает такое опасное решение потому, что оккупантам не хватает людей, которые готовы подписывать контракт с минобороны.

Интересно. Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление об отмене единовременных выплат заключенным, которые заключают контракты с военным ведомством. Это решение вступило в силу 1 января 2025 года. Финансирование выплат останется только для добровольцев, которые обращаются в военкоматы.

Вероятно, нововведение по увеличению выплат приведет к еще большим экономическим проблемам в России, чем поможет решить вопрос с нехваткой личного состава.