Это начнет действовать уже в начале 2025 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное постановление министерства обороны России от 28 декабря 2024 года.

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Что известно об отмене выплат в России

Согласно обнародованной информации, вышеупомянутое постановление об отмене выплат заключенным вступит уже 1 января 2025 года.

Определить, что единовременные денежные выплаты не осуществляются гражданам России, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах России отбывали наказание в виде лишения свободы,

– говорится в документе.

Еще осенью 2022 года российский диктатор Владимир Путин утвердил единовременные выплаты тем, кто заключит контракт с российским оборонным ведомством во время войны. Летом 2024 размер выплат лицам, заключившим контракт, повысили до 400 тысяч рублей.

В то же время в российских регионах к государственной выплате добавляется и местная, которая может достигать нескольких миллионов рублей. Впрочем, соответствующее финансирование касается не заключенных, а лиц, которые приходят в военкоматы добровольно.

К слову, ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что правительство России планирует выделить 948 миллионов долларов на единовременные выплаты за заключение военного контракта в период с 2025 по 2027 год.