Поэтому Путин считает Запад слабым. Такое мнение 24 Каналу озвучил председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

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"Пока Украине не предоставляют такого количества возможностей, чтобы продемонстрировать силу. В частности, сейчас очень много стран также не демонстрируют силу. Путин считает, что Запад сейчас слаб, как никогда. Он вытягивает Фицо, Орбана, еще каких-то людей, которые могут повлиять на то, чтобы развалить ту или иную конфигурацию", – сказал он.

Что должен сделать мир

Виктор Шлинчак отметил, что Владимир Путин пытается "дружить", в частности, с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, ведь Турция входит в НАТО. Также он поддерживает отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Таким образом Путин хочет разрушить любую систему сдерживаний, противовесов, сотрудничества. Так называемый глава Кремля стремится к разрушению того, что выстраивалось годами, на чем Запад строил безопасность, экономику, международные отношения и так далее.

То есть Путин хочет подорвать мировой порядок. "Давая ему фору" в экономике, в политике, западные политики в этом случае работают как агенты Путина. Это абсолютно понятно,

– подчеркнул председатель правления Института мировой политики.

Проблема в том, что не все это понимают. Мировым лидерам нужно работать над тем, чтобы механизмы безопасности работали, как часы.