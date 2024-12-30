В список лузеров также попали несколько европейских политиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему для Путина 2024 год стал катастрофическим

Сложным 2024 год оказался для российской армии в Украине и не только.

Кто-то помнит обещание президента России Владимира Путина покорить Украину в ходе трехдневной спецоперации? Что ж, в 2024 году она продолжалась плохо, поскольку Украина не только сдерживала нападения России, но и захватила кусок российской территории во время наступления на Курскую,

– пишет Politico.

Там также отметили, что с падением в Сирии режима Асада Путин "потерял свою точку опоры" в регионе. Все потому, что российская экономика перегревается из-за высокой инфляции и хронической нехватки рабочей силы.

К тому же в последние дни 2024 года Москве пришлось извиняться за сбитый азербайджанский гражданский самолет. Хотя при этом Россия своей вины не признала.

Кто еще в списке неудачников от Politico

В рейтинге неудачников от Politico также оказался президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Первый – столкнулся с политическим кризисом, ведь его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент, а два его правительства упали в течение года. Второй – также потерял коалицию, что стало причиной досрочных выборов и ослабления немецкой экономики.

В том же списке премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – он переживает экономический кризис и усиление оппозиции, а также бывший диктатор Сирии Башар Асад, который полностью потерял свою власть и вообще оказался в изгнании, которое проводит в России.