До списку лузерів також потрапили декілька європейських політиків. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Politico.

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Чому для Путіна 2024 рік став катастрофічним

Складним 2024 рік виявився для російської армії в Україні і не тільки.

Хтось пам'ятає обіцянку президента Росії Володимира Путіна підкорити Україну в ході триденної спецоперації? Що ж, у 2024 році вона продовжувалася погано, оскільки Україна не лише стримувала напади Росії, але й захопила шматок російської території під час наступу на Курську,

– пише Politico.

Там також зауважили, що з падінням у Сирії режиму Асада Путін "втратив свою точку опори" у регіоні. Усе через те, що російська економіка перегрівається через високу інфляцію та хронічну нестачу робочої сили.

До того ж в останні дні 2024 року Москві довелося просити вибачення за збитий азербайджанський цивільний літак. Хоча при цьому Росія своєї провини не визнала.

Хто ще у списку невдах від Politico

У рейтингу невдах від Politico також опинився президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Перший – зіткнувся з політичною кризою, адже його партія зазнала поразки на виборах до Європарламенту, а два його уряди впали протягом року. Другий – також втратив коаліцію, що стало причиною дострокових виборів та послаблення німецької економіки.

У тому ж списку прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – він переживає економічну кризу і посилення опозиції, а також колишній диктатор Сирії Башар Асад, який повністю втратив свою владу і взагалі опинився у вигнанні, яке проводить у Росії.