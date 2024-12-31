Це почне діяти вже на початку 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну постанову міністерства оборони Росії від 28 грудня 2024 року.

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Що відомо про скасування виплат у Росії

Згідно з оприлюдненою інформацією, вищезгадана постанова стосовно скасування виплат ув'язненим набере вже 1 січня 2025 року.

Визначити, що одноразові грошові виплати не здійснюються громадянам Росії, які на день укладення контракту про проходження військової служби у Збройних силах Росії відбували покарання у вигляді позбавлення волі,

– ідеться у документі.

Ще осінню 2022 року російський диктатор Владімір Путін затвердив одноразові виплати тим, хто укладе контракт з російським оборонним відомством під час війни. Влітку 2024 розмір виплат особам, які уклали контракт, підвищили до 400 тисяч рублів.

Водночас у російських регіонах до державної виплати додається і місцева, яка може сягати кількох мільйонів рублів. Втім, відповідне фінансування стосується не в’язнів, а осіб, які приходять до військкоматів добровільно.

До слова, раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що уряд Росії планує виділити 948 мільйонів доларів на одноразові виплати за укладення військового контракту в період з 2025 по 2027 рік.