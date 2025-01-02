За 2024 год российская армия приняла на службу около 400 тысяч военных, в том числе 65 тысяч бывших заключенных. В интервью NV генерал-лейтенант Сергей Наев высказался о качестве оккупационного войска.

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Насколько россияне мощный враг

По словам генерала, оккупанты работают над тем, чтобы делать себя более мощными и боеспособными. Они совершенствуют качество подготовки. Конечно, не везде у них это получается. Не все захватчики хорошо подготовлены. Однако за счет преимущества в количестве они могут перекрывать качество.

В этом же интервью Наев оценил угрозу для Днепра, Запорожья, Херсона и Харькова. Для продвижения в направлении этих городов россиянам нужно выполнить текущие задачи и нарастить усилия.

Кроме того, генерал признал, что что что враг имеет стратегическую инициативу на фронте и преобладает Силы обороны Украины, в частности на Покровском направлении в соотношении 1:3.