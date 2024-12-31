Наев говорит, что сейчас государство-агрессор имеет возможность проводить активные наступательные действия очень высокой интенсивности на нескольких направлениях, однако, это количество не является безграничным. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.

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Возможно ли продвижение россиян вглубь Украины

По словам Наева, сейчас российская армия выполняет задачи и сосредотачивает свои усилия на Покровском и Курском направлениях. На Покровском направлении россияне стремятся выйти на административную границу Донецкой области, чтобы впоследствии полностью завладеть ею, а также Луганщиной.

В то же время на Курском направлении оккупанты пытаются вытеснить украинские войска и впоследствии создать буферную зону за счет Сумской области.

По состоянию на сейчас им необходимо завладеть Донецкой и Луганской областями и вытеснить наши войска с территории Курской области самой России,

– говорит Наев.

По продвижению к Днепру, Запорожью, Херсону и Харькову, то, по мнению Наева, для этого россияне сначала должны выполнить те задачи, над которыми работают сейчас. Российской армии также нужно будет осуществить перемещение войск и нарастить усилия для наступления на этих направлениях.